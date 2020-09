Kankan : le SCAD lance les travaux de construction d'un nouveau centre de formation…

KANKAN- Le Service Civique d’Action pour le Développement (SCAD) a procédé, ce samedi 12 Septembre 2020, à la pose de la première pierre pour la construction d’un centre régional d'enseignement technique à Kankan. Présidée par le gouverneur de la région Sadou Keita, la cérémonie a connu la présence des autorités communales, préfectorales et éducatives ainsi d’une forte mobilisation des citoyens de la commune urbaine.

La députée uninominale de Kankan l'honorable Diakabgé Kaba ainsi que le Directeur Général du SCAD (service civique d’action pour le développement), et les partenaires du projet ont également marqué leur présence lors de cette importante cérémonie de pose de la première pierre du centre régional de service civique d’action pour le développement. Le centre sera construit au quartier périphérique Kankan-Koura dans l’enceinte du lycée d’excellence dudit quartier.

Dans son discours de circonstance, le Général de division Amadou Doumbouya, Directeur Général du SCAD a expliqué l'importance de la construction de ce centre. Le service civique d’action pour le développement (Scad) est un projet qui cible spécifiquement les jeunes non scolarisés ou déscolarisés et les diplômés sans emploi se trouvant dans la précarité. Il cible les jeunes dont l’âge varie entre 18 et 40 ans. Dans un premier temps, 600 jeunes seront recrutés et formés dans divers secteurs d’activités.

"La couche visée par ce projet, d’abord ce sont les jeunes non scolarisés, les jeunes déscolarisés et les jeunes diplômés sans emplois qui se trouvent vraiment dans une situation de précarité. Ce sont ces jeunes que ce projet cible. Leur âge se situe entre 18 à 40 ans. Dans un premier temps, nous allons prendre 600 jeunes pour la formation. Au fil du temps le nombre doit grimper, et à la suite, d’autres filières s’ajouteront », a expliqué le Directeur Général du SCAD.

Le SCAD compte parmi ses partenaires, des entreprises évoluant dans différents secteurs d’activités, comme l'agriculture. Comme le témoigne, M. Ousmane Kaba, directeur général d’une Agro-industrie. «Nous sommes l’un des partenaires privilégiés du SCAD parce que notre société est membre fondateur d’une plateforme agricole qui regroupe 28 entreprises et qui sont opérationnelles dans le secteur agricole. Notre plateforme a implanté un projet qui a réalisé 13 milles hectares dans le pays. Donc, la Haute Guinée est une zone potentielle. C’est pourquoi, nous y sommes implantés», a expliqué ce partenaire du SCAD.

Fruit de la coopération française, le SCAD est une initiative du président de la République qui a permis à des milliers de jeunes guinéens d'avoir une formation professionnalisant. Ce qui leur a permis de trouver un emploi rémunéré. Présent à cette rencontre, au compte de la coopération française, le commandant Frank Hiritouri a salué l'appropriation de la Guinée de ce projet.

«Je vous assure que le seul pays qui s’est approprié ce projet et l’a fait développer, c’est la Guinée. Donc, effectivement la Guinée peut être très fière du résultat accomplie par le SCAD”, a témoigne le commandant Frank Hiritouri, par ailleurs conseiller technique du directeur du SCAD.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com