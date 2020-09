Election du 18 octobre: "Le Pr Alpha Condé incarne l'espoir…", selon Tibou Kamara

CONAKRY-Tibou Kamara, actuel ministre d'Etat en charge de l'Industrie et des PME vient de s'exprimer sur les "enjeux" de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le ministre conseiller personnel du Chef de l'Etat invite les guinéens à faire le bon choix en votant pour le président Alpha Condé, qui selon lui, incarne "l'espoir".

Un homme d'exception

"Autour du président de la République, toutes les générations se retrouvent. Des générations d'idées, des générations d'âges, des générations politiques, qui en font aussi un homme d'exception. Nous sommes fiers d'être à ses côtés d'avoir partagé un peu de son histoire, de faire partie de son présent et peut-être même d'être à ses côtés et façonner l'avenir qui se dessine avec la candidature, qui est une candidature d'espoir, d'avenir, de reconstruction de la Guinée autour des valeurs essentielles que nous avons en partage", lance Tibou Kamara.

Aller à l'école de la patience d'Alpha Condé

Saluant la patience qu'a incarnée l'actuel dirigeant guinéen qui brigue un troisième mandat, le ministre d'Etat souligne la nécessité de faire le bon choix le 18 octobre.

"Il faut saluer la patience du président de la république. La patience est une vertu qui a disparu dans notre pays. Au temps du Président Alpha Condé, on devenait militant, leader, ensuite probablement président de la République, mais dans la nouvelle génération on veut commencer par être président, ministre avant d'être militant. C'est pourquoi il faut aller à l'école du président Alpha Condé", dit-il, s'exprimant à l'occasion de la dédicace du livre d'Alpha Condé "Une certaine idée de l'Afrique".

Ecrire une certaine idée de la Guinée

Selon Tibou Kamara, le président Alpha Condé à un traitement pour les adversaires et un traitement pour les amis. "Faites en sorte d'être de ses amis", conseille M. Kamara, décrivant par le Chef de l'Etat comme "un homme qui aime ceux qui l'aiment mais il ne déteste personne".

"C'est pourquoi la Guinée l'aime, c'est pourquoi nous l'aimons tous et que le 18 octobre 2020 au nom de cet engagement, de cette reconnaissance du pays, pour tous les sacrifices consentis, et de tous les espoirs qui se profilent à l'horizon avec la nouvelle présidence qui ne sera pas comme celle d'avant, parce que c'est un homme capable de changement et de rupture, que nous le soutenions, et qu'avec lui nous allons écrire une nouvelle idée certaine de la Guinée", appelle Tibou Kamara.

