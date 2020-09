Conakry: La SEG forme ses agents de zone sur la gestion de la clientèle et de la facturation…

CONAKRY-Dans le but d’améliorer la gestion de sa clientèle et de fiabiliser la facturation de l’entreprise, la Direction générale de la Société des eaux de Guinée (Seg) à travers son département formation et orientation professionnelle, a initié une formation du 7 au 11 septembre 2020 à l’intention des agents de zone du grand Conakry. 14 sur les 100 agents de zone évoluant dans la capitale Conakry ont bénéficié de cette formation qui sera progressive.

Présidant la cérémonie de clôture de ladite formation, ce samedi 11 septembre, le directeur Général de la SEG, Patrice Cécé Loua, a encouragé les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances apprises au cours de ce séminaire.

«Je souhaite bonne chance à ces agents qui viennent de bénéficier de cette formation et les invite à mettre en pratique toute cette connaissance acquise. Nous avons espoir qu’ils vont faire preuve de maitrise du travail qu’on les confiera sur le terrain et cela pour le bonheur de l’ensemble de nos clients qui constituent d’ailleurs notre raison d’être», a souligné M. Patrice Cécé Loua.

Poursuivant, il a rappelé que les priorités de la SEG, c’est de donner de l’eau potable à la population. «Nous avons un déficit important de production. Si nous parvenons à combler ce déficit, je pense qu’on aurait atteint l’objectif qu’on nous a confiés», a-t-il souhaité.

Pour sa part, le directeur de la formation de la SEG a évoqué quelques raisons qui ont motivé l’organisation de cet atelier. Selon lui, la Société des Eaux de Guinée traverse une crise aigüe d’eau potable qui a été accentuée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

"Nous avons besoin d’avoir des représentants qui ont la capacité de traduire tout ça dans les faits, dans la facturation et dans les actions de recouvrement. Et aussi dans les divers problèmes que présentent nos clients concernant le problème d’eau potable. C’est en cela que nous avons organisé cette formation. D’ailleurs tous les travailleurs de la SEG vont être préparés par rapport à ça. Nous voulons préparer chacun dans son métier pour être apte à répondre devant la clientèle », a expliqué M. Ouo-ouo Koulémou.

Abondant dans le même sens, le directeur d'exploitation commerciale du grand Conakry, Siaka Kondiano, a de son côté encouragé les agents formés à redoubler d’efforts dans leur travail. «Pour qu'on voie ce dont vous êtes capables d'apporter à la nation guinéenne, vous devez faire en sorte que les guinéens soient fiers de vous à travers la qualité de vos prestations et des services que vous rendez à la population», a-t-il lancé.

Les agents de zone ont pour mission de contribuer à la réduction des pertes physiques et commerciales. Les bénéficiaires de cette formation ont pris l’engagement de mettre en pratique les leçons apprises au cours de cet atelier afin de fiabiliser la facturation et d'améliorer de manière permanente le chiffre d'affaire de la SEG.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023