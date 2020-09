Alpha Condé : "Mon combat n'est pas seulement pour la Guinée…"

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé, candidat sortant pour un troisième mandat, à l'élection présidentielle du 18 octobre a fait des confidences sur son livre "une certaine idée de l'Afrique", dont la dédicace a eu lieu ce vendredi 11 septembre 2020, à Conakry.

S'exprimant par visioconférence lors de cette cérémonie organisée par le département de la Culture, le chef de l'Etat est revenu brièvement sur le sens du combat qu'il a mené pour l'émancipation de l'Afrique.

"J'ai suivi avec intérêt la cérémonie du lancement de mon livre. J'espère qu'à travers ce livre, la jeunesse guinéenne et africaine pourra mieux me connaître. Comme me l'a dit un jour le président de l'Assemblée Nationale : Alpha on t'a mis un masque. Mais soi patient, un jour si tu es patient le masque va tomber et le peuple verra ton vrai visage. L'intérêt, c'est mon expérience panafricaine et la lutte menée avec d'autres camarades d'autres pays que je retrace. Car mon combat, ce n'est pas seulement pour la Guinée, mon combat c'est pour une Afrique indépendante et unie", a déclaré le président Alpha Condé.

Le chef de l'Etat ajoute que son combat était de faire de l'Afrique le continent de la lumière. "Notre combat c'est faire de l'Afrique le continent de la lumière (…) j'espère que les générations qui vont suivre pourront continuer cela afin que demain l'Afrique devienne le continent de la lumière", a-t-il lancé.

