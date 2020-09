Mamou : Un responsable de l'UFDG arrêté par des gendarmes...

CONAKRY- Activement recherché depuis la veille des élections législatives et référendaires controversées du 22 mars dernier, Abdoulaye Djibril Barry un responsable local de l'UFDG a été finalement arrêté dans la soirée de ce mercredi 9 septembre par des gendarmes à son lieu de vente, dans la commune urbaine de Mamou.

Selon les informations reçues auprès de ses proches, c’est un certain commandant Sow de la gendarmerie de Mamou qui l'a mis aux arrêts après l’avoir raté plusieurs fois. Il se trouvait jusqu’à hier soir à la compagnie de la gendarmerie départementale de Mamou, a-t-on appris. Interrogée par Africaguinee.com mercredi soir, l’honorable Djessira Traoré, l’ex députée de Mamou a confirmé l’information de son arrestation.

« Oui, ils l’ont arrêté ce soir. C’est le commandant Sow qui l'a arrêté. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. (…) On a saisi nos avocats et on verra d’ici là ce qui y a lieu de faire », indique celle qu'on surnomme la Dame de fer de Mamou.

Il faut noter que le secrétaire fédéral de l’UFDG était recherché au même titre que Djibril, le président de la section motard. Cette arrestation intervient à quelques jours du début de la campagne des élections présidentielles du 18 octobre.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou