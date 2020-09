Le khalife du Foutah s'exprime : "Lorsqu'on agresse des sages du pays..."

CONAKRY-Le khalife général du Foutah s'est exprimé sur l'attaque du domicile d'Elhadj Sékhouna Soumah, à Tanéné. Interrogé par un journaliste d'Africaguinee.com, Elhadj Bano BAH, qui a été victime d'une agression similaire il y a quelques mois, a indiqué qu'il n'est pas normal de s'en prendre à des sages dont le travail consiste à "prêcher la paix".

"Que personne n'accepte qu'on fasse du mal à des gens qui n'ont commis aucun tort. Les sages qu'on a agressés à Tanéné, leur travail consiste à prêcher et à cultiver la paix, l'entente et la cohésion dans le pays. A mon avis chacun doit œuvrer dans ce sens, parce que c'est seulement la stabilité qui peut être bénéfique" a réagi Elhadj BANO Bah.

Alors qu'il était en réunion avec des sages venus des quatre coordinations régionales du pays, Elhadj Sékhouna Soumah, le kountigui de la basse Guinée et ses hôtes ont été pulvérisés de gaz lacrymogènes au motif que des jeunes opposés au troisième mandat auraient barricadé la route. Avant lui, d'autres notables du pays ont subi des actes similaires. Pour le khalife général du Foutah, il est impérieux d'accorder du respect aux sages et à tous ceux qui le méritent, pour le bien de tous.

"La mésentente, les provocations n'apportent rien. Il faut accorder du respect aux autorités morales et à tous ceux qui le méritent. Il faut faire très attention. Les sages qu'on a touchés, ils s'occupent de leurs affaires et leur seule préoccupation c'est la paix. C'est ça notre préoccupation parce que s'il y a la paix, chacun peut se débrouiller. Mais sans paix, sans stabilité rien n'est possible, il faut éviter ça", conseille ce notable du pays.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com