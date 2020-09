Entrepreneuriat : Ecobank Guinée signe une convention de partenariat avec l’APIP

CONAKRY-La banque panafricaine Ecobank Guinée a procédé ce mercredi 9 septembre 2020, à la signature d’une importante convention de partenariat avec l’APIP (Agence de Promotion des Investissements Privés). La cérémonie de signature s’est déroulée au siège général d’Ecobank, sis à Kaloum, en présence du Directeur Général d’Ecobank-Guinée M. Diawadou Bah, du Directeur Général de l’APIP, M. Namory Camara ainsi que certains de leurs collègues.

Ladite convention va permettre à l'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) de bénéficier de l’accompagnement de la Banque panafricaine dans le projet de décentralisation du processus de création d’entreprises. Mieux, associer une plateforme digitale pour faciliter la bancarisation de celle-ci.

Dans son allocution, le Directeur Général d’Ecobank Guinée a d’abord rappelé l'importance de l’inclusion financière qui, dit-il, est au cœur de la stratégie du gouvernement en tant que pilier fondamental du développement économique. Selon lui, c’est aussi un vecteur déterminant dans la lutte contre la pauvreté par l’accès au financement, la création des valeurs ainsi que la création de nouveaux emplois.

« Cette inclusion financière pour ce faire doit s’appuyer dans un premier temps sur l’existence d’acteurs économiques structurés et bancarisés. Dans un second temps, il s'appuiera sur l’accès à des produits et services financiers adaptés. L’un sans l’autre ne saurait permettre l’éclosion d’un tissu économique viable » a déclaré M. le DG d’Ecobank, M. Diawadou Bah.

De nos jours, Ecobank est la première banque en République de Guinée, avec près de :

76OO clients PMEs

150 millions de dollars de dépôts mobilisés sur ce secteur,

30 millions de dollars de crédit direct accordé aux PMEs

« En tant que pionnier de la digitalisation, il nous a également semblé évident d’accompagner l’APIP dans ce projet de décentralisation du processus de création d’entreprises et d’y associer notre plateforme digitale pour faciliter la bancarisation des entreprises », a-t-il indiqué. Cette plateforme de digitalisation d'Ecobank est composée d'une gamme variée de produits tels que :

OMNILITE : plateforme de banque en ligne dédiée aux PMEs, utilisable sur tous les navigateurs internet et aussi disponible en version application mobile téléchargeable via App Store et Play Store

ECOBANK PAY solution d’encaissement de fonds digitale dédiée aux entreprises évoluant dans le commerce. Ce n'est pas tout. Ecobank a aussi scellé un partenariat avec GOOGLE sur Google My Business pour plus de visibilité des PME sur le continent.

"Nous avons rendu possible l’ouverture de compte en ligne pour les entrepreneurs qui ne sont pas sur place et qui ne souhaitent pas se rendre en Agence » a expliqué le directeur général d'Ecobank.

A ce jour, Ecobank a contribué à formaliser près de 2000 entrepreneurs à travers leur réseau d’agence dans tout le pays sur les 9 derniers mois.

« Nous remercions l’APIP sur le choix porté sur notre institution. Nous sommes également fiers d’accompagner l’APIP dans le déploiement de cette solution innovante permettant aux acteurs économiques de se formaliser, d’être bancarisés et participer ainsi à la création d’un tissu économique d’acteurs formalisés » a lancé le DG d’Ecobank Guinée.

Prenant la parole, le directeur de la banque commerciale d'Ecobank Guinée, Souleymane Bah a expliqué que la signature de cette convention vise à accompagner l’APIP dans toutes ses plateformes. « On a vu plein e d’initiatives, d’innovation qui vont accompagner la création et la viabilisation des entreprises. 70% des entreprises sont appelées à mourir, a rappelé le DG de l’APIP. Donc c’est de les soutenir dans leur projet de financement d’investissements et dans leur projet de financement de fonds de roulement. Mais également apporter des solutions digitales innovantes afin de faciliter l’inclusion financière, tel est le rôle de ce partenariat », a martelé le directeur commercial d’Ecobank Guinée.

Selon une étude réalisée par l’APIP, 75% des entreprises créées dans l’année meurent à cause du manque de financement. C’est pourquoi, le directeur de l'APIP s’est réjoui de la signature de cette convention qu’il espère, va pouvoir booster les petites moyennes entreprises que l’agence crée.

« On a un gros souci aujourd'hui. Ce n’est pas seulement en Guinée. Ce souci, c’est l’accompagnement des PMEs. Donc nous sommes à la genèse de la création des entreprises. Mais il y a la création des entreprises et leur accompagnement pour les aider à grandir et à accéder au financement. Je me réjouis de la signature de cette convention. Quand je suis venu l’année dernière, nous n’avions pas une structure dédiée à l’accompagnement dans la durée. On créait 10 000 entreprises dans l’année, et ça s’arrêtait là. Une étude que nous avons réalisée a démontré que le taux de mortalité des entreprises est autour de 75%. Il faut donc fermer ce gap là pour mieux mobiliser le secteur privé bancaire aussi afin d’assurer un financement qualitatif de nos PME » a fait savoir M. Namory Camara.

Avec la signature de cette convention de partenariat, le DG de l’APIP espère que le taux de mortalité des PMEs va connaitre une baisse. M. Camara espère également que cela va favoriser le financement de l’économie guinéenne car, rappelle-t-il, les PME jouent un rôle important dans le développement d’un pays.

Ecobank Guinée a financé un équivalent de 30 millions de dollars dans le secteur des PME et PMI. Pour la période 2020-2021, Ecobank ambitionne de doubler ce montant afin d’atteindre les 75 millions de dollars pour le financement des PME, PMI ayant déjà été formalisées et qui proposent des projets dans lesquels l’institution bancaire tirera également profit.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

