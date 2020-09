Conakry: L'ambassade des USA annonce le lancement de deux importantes compétitions

L'ambassade des États-Unis à Conakry a le plaisir d'annoncer l'ouverture de deux compétitions du programme Fulbright pour l'année universitaire 2021-2022 : le programme Fulbright pour étudiants étrangers et le programme de bourses Hubert H. Humphrey. Ces programmes d'échange sont financés par le Département d'État américain et ont été lancés par le sénateur américain William J. Fulbright en 1946 pour accroître les échanges académiques internationaux entre les Américains et les citoyens de plus de 150 pays dans le monde.

Le programme Fulbright pour les étudiants étrangers offre aux étudiants diplômés et aux jeunes professionnels guinéens la possibilité de poursuivre des études supérieures entièrement financées aux États-Unis. Les candidats peuvent postuler dans la plupart des domaines d'études, y compris les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences, la technologie et l'ingénierie, mais pas pour des études cliniques comme la médecine, les soins infirmiers ou la dentisterie. Les candidats doivent avoir d'excellents parcours universitaires, de solides compétences en anglais, un caractère exceptionnel et le désir d'utiliser les compétences acquises aux États-Unis pour servir la Guinée à la fin de leurs études. Le programme est administré par l'ambassade des États-Unis en Guinée. Les candidats intéressés doivent remplir une demande préliminaire avant le 30 mars 2021 et peuvent trouver tous les détails du programme à l'adresse https://gn.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange/fulbright-scholarship/.

Le programme de bourses Hubert H. Humphrey est un échange Fulbright qui permet à des professionnels en milieu de carrière ayant un potentiel de leadership avéré de venir aux États-Unis pour une année d'études supérieures non diplômantes, de développement du leadership et de collaboration professionnelle approfondie avec leurs homologues américains dans des domaines essentiels aux objectifs de la politique étrangère. En fournissant aux futurs dirigeants et décideurs politiques une expérience dans l'enseignement supérieur, la société, la culture et les organisations professionnelles américaines, le programme fournit une base pour des liens durables et productifs entre les Américains et leurs homologues professionnels à l'étranger. Les candidats intéressés doivent remplir une demande préliminaire avant le 30 mars 2021 et peuvent trouver tous les détails du programme à l'adresse https://gn.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange/humphrey-fellowship/.

En plus des expériences académiques, les bourses Fulbright offrent également des expériences d'échanges culturels enrichissantes. En tant que participants au programme Fulbright ou Humphrey, les boursiers guinéens auront l'occasion unique de faire plus ample connaissance avec la vie aux États-Unis et de partager avec les Américains la culture et les traditions uniques de la Guinée.

Ces possibilités ne sont ouvertes qu'aux citoyens guinéens résidant en Guinée et la préférence sera accordée aux candidats qui n'ont que peu ou pas d'expérience préalable des études ou de la vie aux États-Unis. Le processus de candidature et de sélection comporte plusieurs étapes et tous les candidats sont évalués sur la base du mérite. Tous les coûts liés à ces programmes seront pris en charge par le Département d'État américain, y compris les frais de transport aérien international, de logement et de visa. Pour tous les détails sur les conditions d'éligibilité et de candidature à ces programmes et à tous les programmes d'échange américains proposés aux Guinéens, veuillez consulter le site web de l'ambassade des États-Unis en Guinée à l'adresse suivante : https://gn.usembassy.gov/.