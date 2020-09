L’ASCAD : l’allié d’INTEGRA pour la formation et l’insertion professionnelle de 1000 jeunes Guinéens

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, peut compter sur l’Agence du Service Civique d’Action pour le développement (ASCAD) afin de dispenser des formations de qualité aux jeunes Guinéennes et Guinéens en difficulté.

Créée en avril 2011, l’ASCAD est un établissement public mettant en œuvre le Service Civique d’Action pour le Développement (SCAD), qui dispense une éducation civique et assure une formation professionnelle aux jeunes âgés de 18 à 35 ans et de nationalité guinéenne afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail. Le partenariat entre l’ASCAD et INTEGRA a pour objectif précis de recruter, former et insérer 1000 jeunes volontaires sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou-Labé.

Des formations de savoir-être et de savoir-faire pour sortir de l’impasse

L’ASCAD apparaît comme « l’école de la deuxième chance » pour bon nombre de jeunes qui s’y inscrivent. En effet, beaucoup d’entre eux n’ont jamais pu aller à l’école. D’autres jeunes, malgré un diplôme en poche, peinent à trouver un premier emploi dans leur domaine de formation et ont perdu parfois tout espoir d’avenir.

C’est le cas de Diao Ismaël, un jeune de Conakry de 22 ans, issu de la première promotion INTEGRA en partenariat avec l’ASCAD : « Les formations proposées m’ont permis de reprendre confiance en moi et d’envisager un avenir meilleur. J’ai reçu une formation civile et militaire sur le savoir-être et le savoir-faire, dans le domaine d’agent de prévention et de sécurité. Grâce à INTEGRA, j’ai maintenant un travail et je suis devenu autonome et responsable ».

En plus d’acquérir de nouvelles compétences, les jeunes Guinéennes et Guinéens se voient inculquer des valeurs indispensables telles que le civisme et la citoyenneté. Cet apprentissage du savoir-être facilite davantage leur insertion au sein du monde du travail et les valorise auprès de la population et des entreprises. La formation INTEGRA est devenue un gage de qualité pour les employeurs de la région, les bénéficiaires sont ainsi valorisés lors de leur recherche d’emploi.

INTEGRA – ASCAD : un partenariat qui porte ses fruits

Les résultats des formations proposées par le partenariat INTEGRA-ASCAD parlent d’eux-mêmes. En effet, 368 jeunes, tous âgés de 18 à 35 ans, dont 138 femmes (37,5%), ont démarré le processus de formation et d’insertion à l’ASCAD. Ces jeunes sont répartis au sein de quatre filières de formation comme suit : à Conakry, 193 dans la filière Agent de prévention et de sécurité et 75 dans la filière Hôtellerie et restauration ; et à Kindia, 50 dans la filière Agropastorale et 50 dans l’Aviculture. Avec un taux d’insertion de plus de 76 %, l’ASCAD rend compte de l’efficacité de ses formations et montre aussi qu’il est possible de trouver un emploi local dans les secteurs qui recrutent.

En participant aux formations de l’ASCAD, les jeunes de Guinée se forgent des compétences professionnelles qui leur permettront d’accéder à un travail décent, de disposer d’une sécurité financière et ainsi de participer au développement de leur nation.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés afin de contribuer à mettre en œuvre une nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

