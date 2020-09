Elhadj Sekhouna Soumah persiste:"Alpha Condé doit quitter le pouvoir…"

DUBREKA-Elhadj Sékhouna Soumah le kountigui de la Basse Guinée campe sur sa position. Le Chef coutumier de la basse insiste sur la nécessité d'une alternance en Guinée.

« Nous interpellons la CEDEAO parce que nous ne pouvons pas aller vers un troisième mandat. Beaucoup de personnes ont été blessées, mais nous n’avons pas peur. Nous sommes en démocratie, on va dire à Alpha Condé qu’il a violé les lois du pays en changeant la constitution. Il nous prend pour des fous, mais nous ne le sommes pas

On appelle tout le monde partout en Guinée de se mobiliser et de manifester contre le troisième mandat. N’ayez pas peur même si on vous jette des gaz lacrymogènes. Il n’y a pas de démocratie en Guinée. S’il y avait la démocratie, il allait y avoir la liberté d’expression pour tout le monde. Troisième mandat, il ne faut pas qu’on accepte cela. On ne déteste pas Alpha Condé, mais on ne veut pas d'un troisième mandat.

Il y a des gens qui auront honte demain. Ceux qui ont soutenu la violation de la constitution, Dieu va les punir. Nous demandons à tous de se lever. Depuis 2 jours nous sommes ici. On ne le fait pas pour notre intérêt, nous nous battons pour l'intérêt de tous. Ceux qui en ont conscience, doivent nous soutenir. Alpha Condé doit quitter le pouvoir », martèle Elhadj Sekhouna Soumah visiblement très déçu du pouvoir actuel.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 14