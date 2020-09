Présidentielle du 18 octobre: le message de Cellou après le dépôt de sa candidature

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo sera candidat face à Alpha Condé à l'élection présidentielle prévue le 18 octobre en Guinée.

L'ancien premier ministre (66 ans) qui était en compagnie de l'une de ses épouses et de certains cadres de son parti, a déposé son dossier de candidature ce lundi 7 septembre 2020, à la Cour Constitutionnelle, en début d'après-midi.

Après le dépôt de son dossier de candidature, le leader de l'UFDG est passé devant le collègue des médecins de la Cour Constitutionnelle pour faire sa visite médicale.

Après cette formalité, Cellou Dalein Diallo a livré un court message, rappelant que depuis un an, il s'est battu contre le tripatouillage de la constitution et le troisième mandat. Selon lui, il y a une opportunité qui s'offre pour obtenir l'alternance.

"J'étais venu accomplir une formalité à la cour constitutionnelle. Comme vous le savez, j'ai été investi par l'UFDG comme candidat du parti à l'élection présidentielle du 18 octobre. Nous nous sommes battus depuis un an pour empêcher Alpha Condé de tripatouiller la constitution pour s'octroyer d'un 3ème mandat…L'UFDG a estimé, il faut continuer ce combat dans les rues, sur les places publiques à travers des manifestations mais aussi dans les urnes. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'obtenir l'alternance que nous souhaitons. M. Alpha Condé est de plus en plus rejeté. Vous suivez ce qui se passe dans ses fiefs. Les gens se sont rendu compte qu'il n'a pas respecté ses engagements ", a-t-il dit.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com