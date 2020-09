Inondations : Plus de 200 familles passent la nuit à la belle étoile à Siguiri…

SIGUIRI-Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de la haute Guinée ces derniers jours ont provoqué assez de dégâts. Plusieurs maisons d'habitations ont été détruites par des inondations, d'une ampleur inédite.

Aujourd'hui plus de 160 familles sinistrées ont été recensées. De fortes pluies se sont abattues du vendredi à dimanche 6 septembre 2020 sans discontinuer dans la préfecture de Siguiri en Haute Guinée.

À Siguiri centre, deux quartiers sont principalement submergés par les eaux. Il s’agit du secteur Cité chinoise dans Siguiri Koura 2 et Bolibana où on dénombre plusieurs familles sinistrées qui dorment à la belle étoile.

À Fifa dans Kintinian, 76 maisons en tôles se sont écroulées et faisant plus de 140 familles victimes. A Boukaria, 23 maisons et 9 cases sont détruites. 160 familles passent la nuit à la belle étoile, sans manger, ni habits.

"Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines", s'est réjoui Alpha Oumar Diallo, un responsable local de la croix rouge.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com