Haute Guinée : des citoyens manifestent à Faranah…

FARANAH-Des jeunes ont manifesté ce lundi matin 07 septembre 2020 dans la préfecture de Faranah, en Haute Guinée. Les protestataires se sont réunis au secteur BTGR vers l'aéroport avant de se diriger vers la ville. A l'origine de cette manifestation, c'est le contrôle d'un quartier de la ville.

Interrogé par notre reporter, Sayon Samoura un citoyen du quartier Aviation explique : "Aujourd'hui nous sommes sortis pour soutenir Bandjou parce que c'est lui la solution de notre quartier. Il vient d'être nommé chef de secteur BTGR il y a à peine six mois mais il s'est battu pour nous trouver un forage. Notre secteur était dans l'obscurité totale. Grâce à lui aujourd'hui, tout le secteur est éclairé, donc on ne veut personne si ce n'est pas lui", a lancé un jeune supporter de BANJOU Samoura.

Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation le général Bouréma Condé a instruit, le 25 aout dernier les administrateurs territoriaux de procéder à l'installation des conseils de quartiers et districts. La démarche vise à parachever les élections communales de 2018 et régler ainsi un vieux contentieux politique. Mais à Faranah, on voit déjà les germes d'un premier bras de fer.

Interrogé, l'actuel chef de quartier M. KABA Oulenin Kourouma a martelé que ce mouvement d'humeur ne lui fait ni chaud ni froid.

"Ce sont les jeunes d'un seul secteur qui manifestent, alors que le quartier AVIATION comprend 5 secteurs. Moi j'ai le cœur tranquille, je demande à mes citoyens de rester tranquille. Je sais que j'ai le soutien de tous les citoyens de mon quartier. D'ailleurs moi je pensais que Bandjou étant fonctionnaire, il allait chercher un poste plus important que d'être un chef de quartier", a déclaré M Kourouma.

Face à ce bras de fer, il a été décidé de suspendre l'installation des chefs de quartier. A noté que le jeune Bandjou Samoura (35 ans) candidat au poste du conseil de quartier est Enseignant chercheur à l'Institut agronomique Faranah.

Nous y reviendrons !

De Faranah Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com.

