Une délégation du FNDC chez Elhadj Sékhouna: Ce qui a "fuité" de la rencontre…

DUBREKA-Une délégation du FNDC (front national pour la défense de la constitution) a rendu visite, ce samedi 05 septembre 2020, au kountigui (chef coutumier) de la Basse Guinée.

Cette délégation composée de maître Mohamed Traoré, du jeune opposant Aliou Bah, de Foniké Mengue et de Bailo Barry était venue rencontrer Elhadj Sekhouna Soumah pour lui exprimer la solidarité du FNDC suite à l'attaque de son domicile 1er septembre 20. Mais mieux, la lutte contre le troisième mandat a été au centre des échanges.

"On était venu lui exprimer la solidarité du FNDC suite à la barbarie d'État perpétrée contre son domicile. L'occasion a été mise à profit pour discuter des préparatifs et stratégies pour la poursuite du combat contre la confiscation du pouvoir par Alpha Condé et son clan mafieux. Le combat contre le 3ème mandat et la présidence à vie est un engagement citoyen", a confié à Africaguinee.com, un leader du FNDC.

"Le notable a le moral au beau fixe en dépit des épreuves et reste résolument opposé à ce projet qui n'a d'intérêt que pour une minorité de Guinéens. Les jours à venir seront décisifs", a ajouté notre source.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114