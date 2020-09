Siguiri : Kolonka Camara frôle le pire le jour de son mariage…

SIGUIRI-Une jeune mariée a frôlé le pire ce vendredi 4 septembre 20, dans la ville de Siguiri en Haute Guinée.

Kolonka Camara (18 ans) qui convolait en noce avec Diarra Oularé, a eu un terrible accident dans la soirée d'hier, pendant la célébration de son mariage.

La mariée a eu l'accident dans la commune urbaine de Siguiri. Kolonka Camara s'en est sortie avec de graves blessures avec sa copine. Aujourd'hui, elle est alitée à l'hôpital.

"On était parti chercher la nouvelle mariée de mon ami à Tintisabani. Au retour, on a aperçu des agents au carrefour Kokoron qui poursuivaient deux motards. C'est dans cette poursuite, que l'un des motards est venu percuter la moto de la mariée qui transportait 3 personnes. Le conducteur a été blessé, plus la mariée et sa copine qui est dans un état grave. Les blessés ont été transportés à l'hôpital du camps", a expliqué Sékou Doumbouya, l'un des amis du marié.

Kolonka Camara, la mariée a passé la nuit à l'hôpital. Cet accident a interrompu le reste de la cérémonie.

Depuis Siguiri Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com