Elhadj Saliou Camara : "Nous prions Allah d’épargner la Guinée des dirigeants véreux…"

CONAKRY-Le Grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, ne mâche pas ses mots. En marge de l'annonce relative à la réouverture des lieux de cultes en Guinée, l'imam de la mosquée Fayçal a martelé ses vérités à l'endroit de certains fidèles. Il a aussi formulé une prière. Extraits.

"Ceux qui se mettent à s’égosiller dans les ondes des medias, une fois les lieux de culte ouverts on ne les voit nulle part. Soit, ils sont dans des kiosques en train de siroter du café ou autour des débats politiques inutiles pour spéculer entre la victoire d’Alpha Condé de Cellou Dalein ou de Sidya Touré. A part cela, ils sont plus enclins à parier dans les baraques des jeux de hasard (…)", dénonce le religieux.

Et d'enfoncer le clou : "Quand une mosquée est fermée, ils lancent des injures à l’encontre des autorités. Celui qui veux gagner en matière de religion, il reste derrière les autorités religieuses (…), nous ne parlons pas dans le vide, nous ne disons que des choses sensées. Le fait d’attendre tout ce temps, je prie Dieu de vous rendre cette grâce, musulmans et chrétiens y compris. Dans ce bas-monde, il n’y a pas de mauvaises religions, toutes les croyances se valent. C’est dans l’au-delà qu’il y aura la décantation", indique ELhadj Mamadou Saliou Camara, ajoutant qu'en Guinée, toutes les pratiques religieuses prônent le bon sens et la bonne éducation.

"Mêmes les athées qui sont dans les grottes prêchent la tolérance et le bon sens. Nous prions le bon Dieu que cette pandémie de Corona sorte de ce pays. Nous lui demandons d’épargner la Guinée de dirigeants véreux (…), nous prions le très haut de doter ce pays de personnalités responsables qui ont le souci de développer la Guinée. Qu’il nous épargne de personnes qui n’ont pas l’amour de cette nation", a prié le grand imam de la grande mosquée Fayçal.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114