Sékou Savané quitte Alpha Condé: "La population voit l'incapacité de votre régime…"

CONAKRY- L'ancien député uninominal de Siguiri, l'honorable Sékou Savané a démissionné du RPG Arc en ciel. Il a écrit une lettre qu'il a adressée au Chef de l'Etat, Pr Alpha Condé.

"Gouverner, c'est prévoir. La population voit l'incapacité de votre régime à créer les conditions de la quiétude chères à tous", mentionne le député dans sa lettre.

Ce n'est pas tout. L'ex élu du RPG à Siguiri dénonce aussi les promesses qui ont été tenues vis-à-vis des populations de la haute Guinée, mais qui sont restées lettre-morte après dix ans de gouvernance.

"Alpha Condé au pouvoir fera le barrage de Foumi, il fera les rails Conakry-Kankan, il fera le pont Niger pour relier Siguiri et Mandiana etc. En deux mandats aucun de ces projets n'est entrepris (…) l'électorat n'est pas bête. Je n'ai plus d'arguments pour convaincre l'électorat de voter", lit-on sur la lettre de démission.

Merci de lire ci-dessous l'intégralité de la lettre parvenue à notre rédaction.