Grogne à Macenta : Trois blessés par balles, le leader de la contestation "enlevé"...

CONAKRY-Antoine Béavogui, leader de la contestation à Macenta est porté disparu. Après les échauffourées entre force de l’ordre et jeunes manifestants qui ont secoué la ville de Macenta dans la journée de ce jeudi 03 septembre 2020, le principal leader du mouvement est introuvable.

Antoine Béavogui était à la tête du mouvement des jeunes qui réclament le bitumage des voiries de la commune de Macenta. Depuis la soirée d’hier, ses contacts ne passent plus. Selon plusieurs de ces proches, il serait arrêté par les forces de l’ordre en complicité avec les autorités locales pour être déporté vers Nzérékoré.

« Hier après la manifestation, nous sommes tous rentrés à la maison. Il est venu faire la toilette et il est ressorti mais on ne sait pas qui l'a appelé. Mais quand je l’ai appelé, j’ai entendu un bruit. J’ai directement compris qu’on était en train de le pourchasser. Depuis, je n’ai aucune de ses nouvelles. Il y a un ami sûr qui vient de m’informer qu’il a été arrêté et qu’on l'a envoyé à Nzérékoré. Là où je vous parle là, nous sommes chez le président des sages. S’il n’est pas libéré dans l’immédiat, ça sera encore l’objet d’une autre manifestation », nous a confié M. Guilavogui un des responsables du mouvement des jeunes et proche d’Antoine Béavogui.

Selon lui, le préfet avait menacé en déclarant que si les jeunes sortaient pour manifester, lui aussi il passera par la violence. ‘’Même moi qui vous parle, ils sont en train de me chercher. Parce que je suis l’un des signataires de la demande qui leur a été adressé. C’est ce que le préfet avait dit que si on sort jeudi, il va appliquer la violence et il' a fait. Hier il y a eu trois blessés par balles. Ceux-ci sont couchés à l’hôpital’’, ajoute-t-il.

Avant sa disparition, Antoine Béavogui avait confié qu’hier très tôt à 5h du matin, deux pick-up des forces de l’ordre étaient stationnés devant sa cours pour l’empêcher de sortir. Chez les autorités locales de la ville, pour le moment c'est le "black-out".

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43