Avis de déroulement de funérailles

Les Familles de Bomboly, Kiguiriah, Pita, Mamou, Timbo, Fria, Dabola & Kissidougou du regretté : Feu Elh Abdoulaye BAH, Magistrat à la retraite, ancien Avocat Général de la République, ancien Haut Fonctionnaire du Ministère des Affaires Étrangères et du Consulat de Guinée au Gabon,

Informent l’ensemble de ses proches, collaborateurs et amis, que

Les funérailles de leur regretté Mari, Frère, Père, Cousin, Gendre, Oncle, Grand père, collaborateur & ami « Feu Elh Abdoulaye BAH » auront lieux à Conakry (au domicile du défunt à Wanidara), selon le programme ci-après :

Dimanche 6 septembre 2020 à 19 heures : Arrivé de la dépouille mortelle en provenance des USA par le vol AIR France Lundi 7 septembre 2020 :

De 8 H à 13 H : Présentation des condoléances à sa femme et à ses enfants en provenance des USA ;

De 11 H à 13 H 30 : Lecture du coran et bénédictions pour le repos de l’âme du défunt ; et

A 14 H : Enterrement

Qu’en soient informés ses anciens collègues et amis des Ministères de la Justice et des Affaires Étrangères, du Consulat de Guinée au Gabon, ses beaux-parents et familles de Timbo (Mamou), ses parents de Bomboly & de Kiguiriah (Pita) & de Mamou, ses beaux fils et belles filles & familles de Dogomet (Dabola) & de Kissidougou, ses amis et connaissances de Mamou, Labé, Faranah, Guéckédou, Kankan & Conakry.

Que l’âme du défunt repose en paix. Amen !