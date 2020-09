Riposte contre la covid-19 : l'Allemagne apporte un soutien de taille au secteur éducatif guinéen

CONKARY-Dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 en Guinée, le Ministère Allemand de la coopération économique et au développement (BMZ) a remis ce mercredi 2 septembre 2020, un important lot de kits sanitaires et de savons aux ministères de l’éducation nationale et de l’alphabétisation et de l’enseignement technique.

La cérémonie de remise a eu lieu à l’institut National de recherche et d’action pédagogique (INRAP) en présence de l’Ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, du ministre de l’Éducation nationale et son homologue de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Ce don qui s’inscrit dans le cadre de l'appui que l'Allemagne apporte au secteur de l’éduction est composé de savons et des masques de protection contre la covid-19. Il a été financé par le ministère Allemand de la coopération économique et au développement (BMZ) et mis en œuvre par l’agence de coopération internationale allemande pour le développement, la (GIZ) à travers le projet Promotion de l’Education de Base -PEB/INTEGRA-.

D’une valeur de GNF 625 350 000 (six cent vingt-cinq millions trois cent cinquante mille francs guinéens) ce don est composé de 48 000 masques de protection et de 2 569 cartons de savon répartis entre les deux départements : le ministère de l’éducation nationale 34 000 masques de protection et 1 785 cartons de savon et celui de l’enseignement technique 14 000 masques et 784 cartons de savon.

L’objectif global de ce programme d’appui au secteur éducatif guinéen est de permettre aux élèves du primaire et les jeunes en âge de travailler, d’utiliser davantage les services du système éducatif de l’éducation de base formelle, ainsi que les offres pour promouvoir l’emploi des jeunes.

Cette activité vise donc à soutenir le Gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de la politique éducative, contribuer à la mise en œuvre du plan de riposte contre la covid-19, soutenir la promotion de l’application des gestes barrières en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle pour barrer la route à la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Dans son discours de circonstance, l’Ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, Monsieur Ulrich Meier-Tesch a rappelé l’exemple allemand dans la riposte contre le coronavirus.

« Une partie essentielle de la stratégie allemande était et reste la devise ‘’ gardez vos distances, portez un masque, lavez-vous les mains’’. Chaque individu peut et doit apprécier ces manières fondamentales » a déclaré le chef de la diplomatie Allemande en Guinée.

Par ailleurs, M. Ulrich Meier-Tesch a rappelé l’importance de la solidarité mondiale dans cette lutte, car dit-il, le virus ne disparaitra pas tout seul, il nécessitera la coopération de tout le monde pour gagner le combat. C’est pour cette raison que la république allemande soutient d’autres pays dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus dans le cadre de la coopération internationale.

Félicitant le ministère de l’éducation nationale pour la mise en place rapide d’un plan de riposte contre la covid-19 en milieu scolaire et universitaire, l’ambassadeur de l’Allemagne en Guinée, a rappelé l’objectif de ce geste qui vient au moment de la reprise des cours en Guinée.

« Afin de permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage sans souci, au cours de la prochaine année scolaire et de les protéger contre l’infection, nous remettons aujourd’hui à la République de Guinée des savons et des masques d’une valeur de 625 millions de GNF en faveur des établissements d’enseignement guinéens », a martelé M. Monsieur Ulrich Meier-Tesch.

Prenant la parole au nom des deux départements bénéficiaires, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a tout d’abord remercié les donateurs avant de rappeler les effets néfastes de la pandémie dans le monde.

« Pour ce don, nous nous en réjouissons, puisque le coronavirus ne nous rend pas seulement malades. Il nous empêche de travailler, de nous mouvoir, de nous déplacer et surtout le coronavirus tue et empêche les enfants d’aller à l’école. C’est-à-dire que le coronavirus tue le présent et l’avenir. Monsieur l’ambassadeur, vous nous avez fait un don, je voudrais au nom des ministres du secteur de l’éducation vous remercier, et remercier la coopération allemande, le Gouvernement allemand, parce que vous aidez à ce que nos enfants puissent continuer à apprendre car il y va de l’avenir de notre pays », a déclaré Dr Alpha Amadou Bano Barry tout en lançant un message particulier aux apprenants.

« J’ai entendu dans votre message des mots forts. Corona est là et encore là pendant encore très longtemps. Nous devons apprendre à vivre avec en nous protégeant d’abord et en protégeant les autres. J’exhorte tous les élèves de Guinée, tous les enseignants à fournir le maximum et de garder la distance, porter la bavette, se laver régulièrement les mains, c’est la seule façon de nous protéger en attendant qu’il y ait un vaccin », a conseillé le ministre Dr Alpha Amadou Bano Barry.

Ces masques et savons seront stockés par les deux départements pour la rentrée scolaire 2020/2021 a précisé Dr Bano. Ce don va contribuer à améliorer considérablement les conditions pour la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l’éducation de base en institutionnalisant des approches innovantes introduites par le programme dans l’éducation de base. Il va également améliorer la préparation des élèves à la vie professionnelle.

