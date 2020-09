Mines : Reprise du projet d’Or de CASSIDY GOLD par Hummingbird pour un investissement de 100 millions de dollars à Kouroussa

La société Hummingbird a signé un accord avec Cassidy Gold Guinée SA pour la relance du projet d’exploitation industrielle de l’or de Kouroussa pour un investissement total de 100 millions de dollars US dans l’objectif de produire 100 000 onces par an.

Hummingbird est une société Britannique, cotée à la bourse de Londres (AIM) disposant des capacités techniques et financières pour développer le projet de Kouroussa. La société produit actuellement 100.000 onces d’or par an en République du Mali à travers sa filiale, la Société́ des Mines de Komana SA (« Yanfolia »).

La société compte engager un programme d’exploration et de construction pour l’entrée en production en 2022. Environ 1000 emplois directs et indirects seront créés pendant la construction, et plus de 700 emplois pendant la phase d’exploitation.

Ce projet aura des retombées positives sur le pays et les localités environnantes, en particulier à travers les revenus pour l’Etat, la création d’emplois, le transfert de savoir-faire, l’approvisionnement local et la contribution au développement local. Le projet de Kouroussa sera mis en œuvre selon les standards internationaux en matière d’exploitation et de traitement de l’or, en accord avec les engagements environnementaux du Hummingbird qui est membre de World Council pour une exploitation responsable de l’or.

Le développement en cours de la filière or de notre pays notamment avec le projet de la Société des Mines de Mandiana (SMM) filiale du Groupe Marocain Managem pour un investissement de plus de 175 millions de dollars US avec une production de 100.000 onces par an prévue en 2021 dans la préfecture de Mandiana, le projet de relance en cours de l’ancienne mine de Kiniéro à Kouroussa par la société Britannique Sycamore dans la préfecture de Kouroussa avec un investissement de 176 millions de dollars US, et ce projet de Hummingbird à Kouroussa, sont le fruit des réformes du cadre d’investissement de notre pays engagées dans le secteur depuis 2010 et de la confiance affirmée des investisseurs en cette période de pandémie de la Covid 19.

Cet accord pour le développement de la mine de Kouroussa s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de diversification de l’exploitation des ressources minières engagée par le Gouvernement sous l’impulsion du Président de la République.