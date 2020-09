Manifestation à Macenta: les locaux de la gendarmerie et de la police saccagés…

MACENTA-La colère est montée d’un cran ce jeudi 3 septembre 2020 à Macenta, ville située en Guinée forestière, en proie à des contestations contre le manque d'infrastructures routières, depuis plusieurs semaines. Plusieurs jeunes ont pris d’assaut les rues aujourd'hui pour réclamer une fois de plus le bitumage des voiries urbaines de cette préfecture.

Si les deux premières journées de mobilisation étaient pacifiques, celle d'aujourd'hui a dégénéré. Selon nos informations, la gendarmerie de la ville a été saccagée, les locaux de police attaqués. Aux dire des protestataires, l’interposition des forces de l’ordre qui ont voulu empêcher la marche, serait à la base des échauffourées qui ont conduit à ce pillage.

« On avait déposé une demande pour manifester aujourd’hui pour le bitumage des voiries. Hier on était avec les autorités locales qui nous ont dit qu’elles ont accepté les autres marches mais cette fois, elles ne vont pas l’autoriser. Nous leur avons dit que nous n’allons pas accepter de sursoir à cette marche, tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Tant que nous ne voyons pas des machines sur la route il n’y aura pas de campagne électorale ici, à plus forte raison d’élection à Macenta », a confié un des leaders du mouvement avant d’ajouter :

« La gendarmerie a été saccagée et la police endommagée mais pas complètement saccagée. Le préfet vient à peine de m’appeler pour me dire en tant que leaders du mouvement, si je peux dire aux jeunes que la manifestation est permise, mais de la faire de façon pacifique. Mais il est déjà trop tard. Ce n’est plus pacifique parce qu’on a eu des accrochages avec les forces de sécurité. Il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des jets de pierres », confie-t-il.

Le maire que nous avons interpellé nous a juste dit qu’il est au bureau depuis le matin. Selon lui, il n’est au courant de rien. Le préfet qui serait en route pour Nzérékoré n’a pas voulu se prêté à nos questions.

Nous y reviendrons !

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43