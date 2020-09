Election Présidentielle: Le peuple, premier élu

Les Guinéens ont encore rendez-vous avec l'histoire et sont appelés à décider de leur avenir. C'est l'enjeu qui transparaît dans tous les débats et constitue l'essentiel des préoccupations de tous les citoyens.

En attendant, l'instant fatidique du vote qui va sceller le sort des candidats, ce matin, accompagné de ses partisans, soutiens et collaborateurs, le candidat Alpha CONDÉ s'est rendu, à la cour constitutionnelle pour soumettre son dossier de candidature et pour y faire aussi la visite médicale requise pour tous les candidats à l'élection présidentielle. Le seul commentaire du Professeur Alpha CONDÉ , en cette circonstance solennelle, est un message républicain qui témoigne du poids de la cour et administre aussi une leçon d'humilité à tous ses challengers : " il n'y a qu'un seul chef , ici, c'est le Président de la Cour ".

A partir d'aujourd'hui, jeudi 3 septembre 2020, il n'y a plus aucun doute que le professeur Alpha CONDÉ est candidat à sa propre succession , pour le compte du 1er mandat de la 4ème République. Un moment d'histoire, de démocratie et de décision, donc de vérité et de choix pour chacun et tous !

La candidature du Président Alpha CONDÉ était la plus attendue, la plus scrutée pour mettre fin à l'attentisme de beaucoup, au suspense politique et surtout indiquer un nouvel horizon politique et démocratique peu commun. Un moment de notre histoire, une tranche de notre jeune démocratie , loin d'être figée, nous interroge et nous mobilise tous pour le bien de la Guinée. Voilà arrivée l'heure de cette histoire dont chacun peut être un acteur, comme il est souhaitable pour le pays, à défaut d'en être le seul acteur , comme le voudraient beaucoup, dans un dessein messianique et pour des visées hégémoniques.

La démocratie dont il s'agit est celle qui garantit la participation de tous et n'oublie personne: chaque Guinéen en sera l'artisan et le bénéficiaire.

La prochaine élection présidentielle ne sera pas qu'un enjeu de pouvoir , mais, la conscience d'une société de justice, d'égalité, de prospérité partagée et de cohésion nationale. C'est le pacte conclu entre le candidat Alpha CONDÉ et tous ceux , nombreux, qui se réclament de lui pour que si les Guinéens le décident encore, le mandat qu'il obtiendra soit diffèrent en tout et meilleur pour le pays. " Gouverner autrement" et " faire la politique autrement", pour que " plus rien ne soit comme avant" est le cri de coeur de tous les Guinéens que le Président Alpha CONDÉ a entendu et demandé aussi à tous d'entendre , comprendre et accepter pour le renouveau de la Guinée, le bonheur et la prospérité des Guinéens. Qui , mieux que le peuple, sait ce qu'il veut et où veut aller et surtout avec qui. Sa décision est attendue dans le choix qu'on est tous appelé à faire pour les candidats en lice et à travers notre bulletin dans les urnes. C'est à nous de décider du meilleur choix pour la Guinée après avoir choisi chacun son candidat.

Le bulletin de vote est la meilleure arme en Démocratie pour choisir, décider, accepter, refuser, il est ce moment où chacun se rappelle que seul le peuple a le pouvoir, le donne ou le retire. Tout le monde et depuis toujours sait que le peuple est le seul souverain, cet éternel élu qui décide de tout et pour tout le monde. Laissons-le décider de notre avenir à chacun et du destin de notre pays !

