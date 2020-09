Papa Koly Kourouma: "Notre objectif est d'avoir 100% des voix au 1er tour…"

CONAKRY-Les soutiens du président Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre visent gros. Le RPG arc-en-ciel et son allié la CODECC (coalition démocratique pour le changement dans la continuité) ambitionnent d'assurer la victoire à leur candidat dès le premier tour. C'est ce que vient d'annoncer le ministre d'Etat Papa Koly Kourouma, l'un des membres de la CODECC, une coalition de partis politiques qui soutient la candidature du Chef de l'Etat. Entretien exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : Le RPG arc-en-ciel et ses alliés viennent de donner la confirmation que le Chef de l'Etat a accepté d'être leur candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Dites-nous qu'est-ce qui a prévalu à ça ?

PAPA KOLY KOUROUMA : Il vous souviendra que la CODECC (coalition démocratique pour le changement dans la continuité) a tenu sa convention et a désigné le Pr Alpha Condé comme son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. Quelques jours après, le RPG a tenu sa convention et a décidé d'aller dans le même sens que la CODECC, en désignant comme candidat le Chef de l'Etat. Suite à cela, le Président a posé des préalables et a exigé que ces préalables soient un engagement avant qu'il n'accepte d'être candidat à cette élection du 18 octobre. Après, le RPG arc-en-ciel a appelé ses alliés, ils ont consigné leur engagement dans un document que nous avons appelé le pacte d'engagement qui a été adressé au Président de la République. Il en a pris connaissance. Ensuite, il a décidé d'accéder à notre requête suite au contenu de ce pacte d'engagement. C'est ce qui a motivé le communiqué qui a été diffusé avant-hier sur les ondes, signé du RPG arc en ciel et de la CODECC.

La démarche par laquelle la confirmation de cette candidature a été faite est vivement critiquée. Pourquoi ce n'est pas le président lui-même qui l'a fait ?

Quoiqu'on fasse, on fera l'objet de critiques. Mais c'est simple : Quelqu'un qui n'est pas demandeur, à qui des structures ont demandé d'être leur candidat, il prend acte. Je pense que ce sont les structures qui ont voulu qu'il soit candidat, c'est à elles qu'il répond. Maintenant c'est à nous d'informer que suite à notre requête, il a accepté d'être notre candidat. C'est ça le parallélisme des formes. C'est ça la logique.

Sidya Touré a dénoncé un "mépris vis-à-vis du peuple de Guinée". Que répondez-vous ?

Est-ce qu'il y a un schéma traditionnel d'annonce de candidature ? Il n'y en a pas. Annoncer la candidature, c'est manifester la volonté, constituer les dossiers et les déposer à la CENI. Il veut qu'on fasse quoi ? Qu'on prenne des tambours et des tam-tams pour le faire ? Je crois que la voie plus accessible à tout le monde ce sont les ondes. On a fait un communiqué signé par le RPG et la CODECC qu'on a fait passer par la voie que nous pensions la meilleure. La RTG qui est suivie partout en Guinée et ailleurs dans le monde.

Est-ce qu'il est prévu que le Chef de l'ETAT prenne la parole de manière solennelle avant le dépôt de sa candidature ?

Le dépôt de candidature est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait à sa place. A cette occasion, on verra que c'est lui-même qui va déposer. Il faut constituer les dossiers, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour quelqu'un. Il faut aussi signer. Là aussi ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à la place de quelqu'un. On peut payer la caution à sa place, mais lorsqu'il s'agit d'aller déposer la candidature à la CENI, c'est personnel.

Quand est-ce il le fera ?

C'est une question de programmation. Je crois que la CENI a donné un Dead-line que nous allons respecter. On sera dans le temps.

On voit des mouvements de femmes qui s'engagent à mobiliser la caution du président. Pourquoi une telle démarche que certains trouvent ridicule ?

C'est justement ça la démarche normale. C'est ici qu'on a travesti cette démarche normale et logique. Ce n'est pas au candidat de payer la caution. C'est ceux-là qui estiment qu'il est capable, qui doivent payer la caution. C'est pourquoi d'ailleurs on a demandé qu'il y ait une convention, que les militants s'engagent à le désigner comme candidat, s'engagent à faire la campagne, et à faire en sorte qu'il soit élu à travers les urnes. S'il doit être élu, il faut qu'il y ait au moins 51%. Au bas mot ça fait 2.500.000 électeurs. Cette manière de cotiser est illustratif (…) Je crois que c'est plus judicieux, c'est plus honorable et c'est ça la règle normale. C'est une démarche que nous devons plutôt saluer que de critiquer, en tout cas pour le bon leader.

Que répondez-vous à ceux qui pensent aujourd'hui que le président Alpha Condé a trahi son histoire, son combat en briguant un troisième mandat ?

C'est leur droit, mais il est aussi de notre droit de dire qu'il est dans la logique de son combat qu'il suit. A la date d'aujourd'hui, il n'est pas dans une situation illégale. Il est dans une situation légale et légitime. Ce qui prouve à suffisance que le Pr Alpha Condé s'inscrit toujours dans son combat depuis toujours. A l'entame, on a dit qu'il n'était pas demandeur. C'est le parti RPG arc en ciel et la CODECC qui ont demandé qu'il soit leur candidat. S'il pose des préalables que nous acceptons et que lui, en retour accepte notre demande, je pense qu'il est sur le bon chemin. C'est ça le droit. D'autant plus que là où nous sommes, ce n'est pas un troisième mandat, c'est le 1er mandat de la quatrième république. Ce qui est la conséquence de la nouvelle constitution. On ne peut pas s'en prendre à monsieur Alpha Condé.

Quel est l'objectif de votre camp politique à cette élection ?

L'objectif c'est d'avoir 100% des voix au 1er tour. Mais comme on ne peut jamais à arriver à faire les 100%, au moins on se dit qu'on peut quand même faire en sorte qu'on ait la majorité des voix permettant, dès le 1er tour, de faire passer notre candidat.

A suivre…

