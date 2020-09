Elhadj Sékhouna se confie à Africaguinee : "Je vais porter plainte…"

DUBREKA-Le Kountigui de la Basse Côte vient d'annoncer qu'il va porter plainte contre les personnes qui ont attaqué son domicile ce mardi 1er septembre 2020.

Elhadj Sékhouna Soumah qui a été interrogé ce mercredi 2 septembre 2020, par un journaliste d'Africaguinee.com, depuis sa résidence privée à Tanéné (Dubreka) a affirmé qu'il fera venir un huissier de justice pour faire le "constat" des dégâts qu'il a enregistré.

"On va porter plainte pour connaître les personnes qui ont attaqué et jetés des gaz lacrymogènes à mon domicile. On cherchera aussi à savoir qui les a envoyés", a déclaré le chef coutumier de la basse Guinée.

"On va appeler un huissier de justice qui viendra faire le constat. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, pour trouver une solution à ce problème", a-t-il ajouté.

La journée de ce mardi 1 er septembre a été très agitée à Tanéné. Dans les échauffourées qui ont éclaté en marge de l'attaque du domicile d'Elhadj Sékhouna, certaines personnes ont été blessées légèrement. Des véhicules garés à l'intérieur de la cour du Kountigui ont aussi été endommagés.

"Aujourd’hui nous préférons ne militer dans aucun bord politique, nous préférons d’ailleurs que la CEDEAO vienne pour asseoir une nouvelle constitution. Ceci pour arbitrer entre nous afin qu’il y ait la paix du cœur en Guinée.

Moi Elhadj Sékhouna je suis chez-moi, idem pour Elhadj Ousmane Fatako et le doyen de la Forêt ici présent. Nous sommes des guinéens et mieux imprégnés des réalités de ce pays mieux que quiconque. Tous ceux qui sont fautifs on les connait, ils seront démasqués demain.

Nous exhortons tous ceux qui sont contre ces faits de se lever. Depuis hier, nous sommes tous ici et observons ce qui se passe en Guinée. Nous dénonçons ce qu’il y a dans l’intérêt de tout le peuple et nous prions pour cette jeunesse. Notre armée et celle de Dieu.

Nous allons porter plainte contre ceux qui ont agi ainsi (…), nous avions fait appel à un avocat pour qu’il vienne faire le constat et évaluer les dégâts. Nous ne sommes pas là fortuitement", a-t-il dit.

Nous y reviendrons !

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

