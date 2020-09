Dr Ibrahima Kassory adresse un message au Dr Akinwumi Adesina…

CONAKRY- Le Chef du Gouvernement guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a adressé un message de félicitation au Dr Akinwumi Adesina qui a été réélu dans ses fonctions de Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Merci de lire ci-dessous ce message du Premier Ministre guinéen…

J’ai appris, avec un réel plaisir, la réélection, à l’unanimité du conseil d’administration, du Dr Akinwumi Adesina aux fonctions de Président de la Banque africaine de développement (BAD).

Au nom du Président de la République, le Professeur Alpha CONDÉ, en mon nom personnel ainsi qu’en celui du Gouvernement de la République de Guinée, je félicite très vivement Dr Adesina pour sa réélection à la tête de cette institution cardinale pour le développement du continent africain.

En août 2019, la Guinée avait, par ma voix, exprimé son soutien à la réélection du Dr Akinwumi Adesina. En effet, depuis son élection en mai 2015, le bilan du Dr Adesina en tant que Président de la BAD est impressionnant. Il a permis à cette. Institution d’atteindre des résultats notables, en mettant un accent particulier sur l’agriculture et l’énergie pour accélérer la performance économique du continent africain, en combattant ainsi plus efficacement la pauvreté.

Ces cinq dernières années, Dr Adesina a également été d’un appui constant au Gouvernement de la République de Guinée, en augmentant significativement le portefeuille des projets soutenus par la BAD dans notre pays. Très récemment, cet appui s’est matérialisé par le soutien de la BAD à deux de nos récents programmes de réforme économique et sociale, destinés à favoriser une croissance plus inclusive et à mobiliser davantage de ressources internes, pour changer la fortune économique de la Guinée et, ainsi, transformer durablement la marche du pays vers son développement.

Je souhaite un grand succès au Dr Akinwumi Adesina pour ce second mandat en tant que Président de la Banque africaine de développement, notre maison commune, la banque des Africains. Je n’ai pas de doute qu’il saura se montrer à la hauteur des espoirs re-placés en sa personne pour continuer à relever les très nombreux défis du continent africain.

Ibrahima Kassory Fofana