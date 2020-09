Conakry : débrayage chez certains transporteurs des hydrocarbures…

CONAKRY-Un mouvement de débrayage chez certains transporteurs des hydrocarbures a été enregistré ce mercredi 2 septembre 2020, à Conakry.

Ces chauffeurs de camions-citernes ont cessé toute activité aujourd'hui pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour exprimer leur colère, les transporteurs avaient immobilisé leurs citernes à Conakry et à l’intérieur du pays, explique un responsable syndical.

“C'est juste une revendication parce que nous travaillons sans salaire. On n’a pas de contrat de travail, ni de sécurité sociale, on n'a pas de prise en charge sanitaire. C’est comme si on était des journaliers. Compte tenu de tout cela, nous avons décidé de réclamer nos droits aujourd’hui”, explique Mamadou Alpha Diallo, interrogé par un journaliste d'Africguinee.com.

Et d'ajouter : “le carburant que nous transportons est un produit qui s’évapore. Lorsque nous quittons Conakry avant d’arriver à destination, il se trouve qu'y a une quantité qui s’est évaporée. Par exemple : si vous avez 40.000 litres dans votre camion au départ à Conakry, avant d’arriver à Kankan, vous aurez perdu plus de 400 litres. Dans notre accord avec le patronat, celui-ci prend en charge 100 litres et le reste c’est au chauffeur d'y faire face ou on prélève dans son salaire pour compenser le manque. Alors que tout le monde sait que nous transportons un produit qui s’évapore. On ne devait donc pas nous faire payer pour ce dont nous ne sommes pas responsables. Comme le patronat a accepté de prendre en charge une partie de la perte, 100 litres, nous voulons que l’État aussi prenne en charge une partie afin que nous puissions faire notre travail”, explique ce responsable syndicale.

Des négociations sont en cours entre les responsables syndicaux des chauffeurs et le ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com