Ouverture des classes : entre morosité et non-respect des mesures barrières...

CONAKRY-Après plus de 4 mois d'interruption à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus, les cours ont timidement repris, ce mardi 1er septembre 2020, dans certains établissements scolaires publics et privés de la capitale Conakry. Dans la commune de Matoto, le constat révèle le non-respect du port des masques par certains élèves et, par endroit, l’insalubrité des salles de classes.

Dans les lycées publics Leopold Sédar Senghor de Yimbaya, et Elhaj Boubacar Biro de Sangoyah, les mesures sanitaires sont partiellement respectées avec des élèves qui ne portent pas le masque. Même réalité dans les groupes scolaires privés, Aboubacar Titi Camara et la Tourterelle.

Dans certaines écoles, les cours n’ont pas pu démarrer normalement à cause du déficit de kits sanitaires et d'outils pédagogiques. «Compte tenu du retard dans l’organisation de la distanciation sociale et le manque d’enseignants, nous n’avons pas bien démarré les cours. Avant, on s’asseyait trois par table, mais aujourd’hui à cause de la Covid-19 cela est interdit. Il faut donc l’élaboration d’un nouvel emploi du temps pour pouvoir prendre en charge les élèves dans plusieurs salles conformément aux mesures édictées», a indiqué un élève de la 11ème année Sciences sociales à Elhadj Boubacar Biro.

Selon le Proviseur dudit lycée, sur un effectif de 1122 élèves, seulement 640 étaient présents et 10 professeurs présents sur les 18 programmés. Mory Conté rassure que malgré le démarrage morose des cours, les dispositions sanitaires sont respectées. «Il y a des déficits de professeurs parce qu’il y a certains qui font la correction des épreuves du Bac. Les premiers jours de rentrée sont particulièrement difficiles. Les élèves et les professeurs ne répondent pas assez, mais nous sommes en train d’arranger tout cela. Le matin, on avait essayé de faire les jonctions pour faire les cours. On a rappelé les mesures sanitaires aux enfants avant de commencer les cours surtout le lavage des mains et le port de masques. Par rapport à la distanciation sociale, on a éclaté les salles de classes. Dans chaque salle, il y a 25 à 30 personnes et c’est un élève par banc. On a une équipe de veille pour les thermo-flashs pour prendre la température», a rassuré Mory Conté.

Au groupe scolaire, Aboubacar Titi Camara de Yimbaya, des kits sanitaires sont disponibles à l’entrée principale. En plus du faible effectif présent, certains élèves ne portent pas correctement leur masque.

Au Lycée Léopard Sédar Senghor de Yimbaya, également, c’est le même constat sauf que là, la prise de température n’existe pas. «Tous les professeurs programmés étaient sur place et attendaient les élèves. Sur 900 élèves, seulement 478 élèves ont répondu présent», a précisé le proviseur.

Parlant des dispositifs sanitaires, Amara Balato a précisé que son école est suffisamment dotée en kits de lavage de mains et de bavettes.

Contrairement aux autres établissements sillonnés par nos reporters, le lycée d’Excellence dans le quartier Gbéssia refoule du monde. Mais, toutefois, le port de masque est ignoré par des élèves ainsi que des encadreurs.

Interrogé sur l’ouverture des classes, le Secrétaire général du Slecg a salué la reprise des cours et interpelle sur la nécessité du respect des mesures barrières. «Si des dispositions sanitaires et pédagogiques sont prises, il n’y a pas de risque que les enfants ne puissent pas reprendre les cours afin qu’ils soient évalués pour ne pas que l’année soit perdue. Malgré tout ce qui s’est passé, il faudrait que l’année soit sauvée. Même si les cours n’ont pas été dispensés à cent pour cent, surtout dans les écoles publiques, il faut que tous les acteurs du système éducatif s’engagent à sauver l’année scolaire. Il y a encore des kits dans toutes écoles ayant servi comme centres d’examen. Je crois que ces kits seront complétés dans tous les établissements. En tout cas, si les conditions sont remplies nous devons féliciter les autorités pour la reprise effective des cours”.

Ouvertes ce mardi 1er septembre 2020, les cours dans les classes intermédiaires vont s’étendre jusqu’au 15 octobre inclusivement avec des congés du 16 octobre au 15 novembre 2020, selon les autorités éducatives.

Bah Aïssatou et Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14