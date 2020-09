Elhadj Sékhouna rouge de colère: "les guinéens doivent se lever, Alpha n'est pas bon…"

DUBREKA-Elhadj Sékhouna Soumah, le Kountigui de la Basse Côte est très en colère ! Pulvérisé de gaz lacrymogènes cet après-midi à son domicile alors qu'il était en conclave avec d'autres sages du pays, le chef coutumier de la Guinée maritime, appelle les guinéens à se lever pour barrer la route à Alpha Condé, dont la candidature à un troisième mandat vient d'être confirmée.

C'est un Kountigui très furieux qui s'est exprimé ce mardi 1er septembre 2020, après l'attaque de sa résidence privée à Tanéné. Vis-à-vis d'Alpha Condé, Elhadj Sékhouna Soumah n'a pas mâché ses mots. Accusant le chef de l'Etat d'avoir la volonté de détruire la Guinée pour en faire sa "propriété", cette autorité morale du pays jure que le président sortant ne fera jamais de troisième mandat. Décryptage !

"Qu’est-ce qu’Alpha Condé a fait pour la Guinée ? Il parle de troisième mandat ! C’est une insulte. On ne va pas le laisser faire. Il a jeté des gaz chez moi… Tous les guinéens doivent se lever. Ils ont envoyé des gendarmes ici nous attaquer, mais cela ne nous a pas empêché de faire notre déclaration. On a fini de faire notre déclaration, on a interpellé la communauté internationale. Nous avons fait savoir au monde entier ce qui se passe en Guinée (…)

Tous guinéens de la haute Guinée, de la Guinée forestière, de la Moyenne et de la basse Guinée, doivent savoir qu'Alpha Condé n’est pas bon. Alpha Condé veut détruire la Guinée pour en faire sa propriété. Je jure, au nom de Dieu, il ne va jamais briguer un troisième mandat. On l'élit à la tête de ce pays et aujourd’hui, il viole la constitution guinéenne. Il nous attaqué mais cela ne nous décourage pas. Il n’a qu'à envoyer des fusils pour tirer sur nous, le gaz est petit.

Je veux que tous les guinéens sachent qu’ils ont envoyé des gendarmes nous attaquer. Je vais vous dire : si c’est les guinéens qui lui ont donné le pouvoir, on doit se lever, tous les guinéens doivent se lever pour lui montrer que la Guinée ne lui appartient pas tout seul. Alpha Condé a fait beaucoup de choses dans le pays. Il veut le détruire. Il nous a jeté des gaz, mais nous n’avons pas peur, cela ne nous décourage pas. Ils n’ont qu’à envoyer autres choses encore.

Tout le monde doit se lever pour faire avancer ce pays et faire ce qui doit être fait. Le Président Alpha Condé, des gens mentent en disant qu’il a fait des réalisations pour le pays. Il n’a rien fait pour le pays sauf construire des maisons où on boit la bière. Ils disent qu’il a travaillé et il vient nous jeter des gaz. Tous les guinéens doivent sortir".

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com