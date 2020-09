Candidature d'Alpha Condé : réaction ferme du FNDC qui fait une annonce majeure…

CONAKRY- Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) n'a pas tardé à réagir suite à la confirmation, ce lundi 31 août 2020 dans la soirée, de la candidature d'Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Interrogé par Africaguinee.com, le responsable de la planification des actions de la coalition d'opposants qui lutte contre le troisième mandat en Guinée a déclaré que cette candidature "anticonstitutionnelle" du Chef de l'Etat marque le début de la phase décisive du combat que mène le FNDC contre la "dictature en gestation".

"C'est le contraire qui allait étonner les guinéens. Au FNDC, nous ne sommes pas du tout surpris de cette décision d'Alpha Condé de briguer un 3ème mandat. On savait qu'il avait l'intention, il était animé par des velléités. C'est pourquoi on s'est levé très tôt pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cette volonté de M. Alpha Condé de confisquer le pouvoir pour une présidence à vie.

L'histoire est têtue

L'histoire est têtue, elle vient de le démontrer en montrant le vrai visage de l'homme qui revendique plus de 40 ans de démocratie contre le troisième mandat en Afrique. Cette candidature anticonstitutionnelle d'Alpha Condé marque le début de la phase décisive du FNDC contre la dictature en gestation. C'est pourquoi le FNDC appelle à l'union sacrée et demande à tous ceux et celles qui doutaient de la volonté de monsieur Alpha Condé de se porter candidat pour un 3ème mandat, à rejoindre la liste de la majorité des guinéens pour sauver notre jeune démocratie", a déclaré Ibrahima Diallo.

Le responsable de la planification du FNDC annonce que la date des prochaines manifestations sera dévoilée dans les heures qui suivent. "Ce lundi marque la fin de la trêve de nos manifestations, rassurez-vous que dans les heures qui suivent, nous allons nous retrouver en réunion. La date de la prochaine manifestation sera communiquée au peuple de Guinée", a indiqué ce responsable de la coordination du FNDC.

A suivre…

Diallo Boubacar

Pour Africaguinee.com