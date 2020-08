Relance du dialogue en Guinée: Le gouvernement fait un pas vers l'opposition…

CONAKRY-Le gouvernement guinéen vient de donner le feu vert aux administrateurs territoriaux de procéder à l'installation des Conseils de Quartiers et Districts, un contentieux politique vieux de plus de deux ans.

Dans une note circulaire publiée le 25 Août dernier, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a ordonné les gouverneurs des régions administratives, les préfets, les sous-préfets, les maires des communes rurales et urbaines à procéder à l'installation des Conseils de Quartiers et Districts.

"Le déroulement de ces opérations est placée sous la responsabilité effective des préfets qui devront prendre toutes les dispositions utiles, en collaboration avec les maires des communes urbaines et rurales et les démembrements de la CENI, pour assurer une bonne organisation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur", indique la note du ministre Bouréma Condé, consultée par Aafricaguinee.com.

Le but final recherché étant de renforcer la "paix et la quiétude sociale", le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite toutes les parties concernées, d'observer la "sérénité" en vue d'éviter tout dérapage préjudiciable à l'unité nationale.

De la procédure d'installation

L'installation des Conseils de Quartiers et Districts se déroule en conformité des dispositions légales et réglementaires qui indiquent la procédure applicable en la matière. "Cette procédure respecte toutes les étapes nécessaires pour parvenir à une installation réussie des membres des conseils locaux", a précisé le ministre Bouréma Condé.

Cette instruction du gouvernement intervient alors que l'opposition avait pratiquement perdu "espoir" de voir ce "contentieux" régler avant la présidentielle prévue le 18 octobre. D'autant que selon elle, ces responsables locaux sont auxiliaires importants dans la gestion du processus électoral au niveau local.

Alors que la communauté internationale s'active pour relancer le dialogue, ce geste peut être perçu comme un signe des autorités à aller vers une décrispation, en moins de deux mois de l'élection présidentielle.

A suivre…

Africaguinee.com