Appel à candidatures: GAC recrute un (e) administrateur (trice) Senior

Guinea alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde. EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde. Dans le cadre de ses activités, GAC recrute pour la position ci-dessous :

Un (e) administrateur (trice) Senior,

Objectif : Coordonner le processus relatif aux documents de tous les dossiers contractuels

Tâches principales :

S’assurer que les procédures et les contrôles internes concernant l’acquisition des biens sont respectés. Participer au processus de présélection des soumissionnaires.

Respecter la clause de confidentialité requise lors du remplissage des documents contractuels.

Assurer un niveau de traçabilité appropriée concernant la documentation de sauvegarde contractuelle requise à la fin de l’examen/approbation de la transaction et la conformité avec la Politique d’entreprise.

Développer et entretenir des fichiers contractuels complets et précis et veiller à ce que les fichiers contractuels soient à jour.

S’assurer de l’adhésion à la politique de signature de l’entreprise (DOA) et faciliter les approbations des écarts nécessaires et appropriées.

Répondre de manière rapide, professionnelle et complète aux directives, aux demandes de projets et aux clients concernant l’information financière, la conformité des contrats, la sous-traitance, l’approvisionnement, la budgétisation, les propositions de coûts, l’audit du projet, la comptabilité des projets, les assurances, les propriétés et autres questions administratives.

Préparer les documents nécessaires pour finaliser les contrats tout en respectant la politique de l’entreprise en la matière et à tout temps.

Examiner, rédiger, modifier et négocier les conditions contractuelles des accords avec des clients externes tout en maintenant et en respectant les politiques internes ainsi que le suivi des questions administratives pertinentes.

Conserver et déposer tous les documents (communications, décisions et informations) relatifs aux contrats achevés.

Maintenir des informations contractuelles à jour dans le serveur de gestion des contrats.

Faire un suivi des contrats avec la préparation des paiements certificats et contrôler le travail des collaborateurs.

Appuyer et guider les responsables du Projet tout au long du processus.

Servir de principale personne de contact entre les utilisateurs finaux et les fournisseurs.

Interagir avec le service juridique pour toutes les questions juridiques.

Assurer la liaison entre différents départements internes, l’administration et les clients en ce qui concerne le contrat.

Participer aux réunions des clients selon les besoins pour s’assurer que les éléments ayant des implications contractuelles sont gérés de façon à respecter les clauses du contrat.

Favoriser le travail en équipe et construire des relations professionnelles avec les clients et les acteurs internes.

Développer et maintenir des rapports efficaces avec les responsables des marchés et les clients pour faciliter les transactions commerciales et améliorer les futures acquisitions du Projet.

Effectuer d’autres tâches qui peuvent être requises de temps en temps par le responsable des contrats.

Qualifications/Compétences :

Être titulaire d’une licence en droit/Gestion de contrat ou une maîtrise en administration des affaires. Avoir au moins 3 ans d’expérience dans la gestion/Administration des contrats.

Avoir 2 ans dans le domaine de l’extraction minière internationale en zone enclavée ou une expérience de passation de marché équivalente dans une industrie comparable (par exemple, le pétrole et le gaz, la construction, etc.).

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse ;

Avoir des compétences solides en matière de communication et d’écriture, avec un comportement professionnel irréprochable.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) ADMINISTRATEUR (TRICE) SENIOR, CONTRAT, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (10/09/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés