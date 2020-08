Guinée : Bouya Konaté choisi candidat du parti UDIR à l'élection présidentielle…

CONAKRY-Les formations politiques affûtent leurs armes pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Le parti Union pour la Défense des Intérêts Républicains (UDIR) n'est pas en reste. Ce samedi 29 août 20, à l'occasion de sa convention, cette formation politique créée en janvier 2010, a désigné M. Bouya Konaté pour être son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Après sa désignation, M. Bouya Konaté a annoncé que l’UDIR participera à cette élection avec un groupe de partis politiques réunis au sein d’une coalition. Il a promis de faire de la Guinée un "havre de paix" où il fait bon vivre.

« Hier vous m’avez porté à la tête de ce grand parti. Soyez en rassurés que notre combat sera le respect de nos acquis républicains. Nous ferons de la Guinée un havre de paix et en une grande nation où vivront les ethnies en harmonie, en santé et en paix. Notre combat est certes difficile, parce que nous sommes attaqués par la mouvance présidentielle et une grande partie de l’opposition. Mais nous avons décidé de créer notre propre chemin, le chemin du renouveau, le chemin du l’intelligentsia et du développement économique. Notre combat sera gagnant soyez en sûre. Nous sommes convaincus que vous jeunes vous allez porter l'UDIR au sommet de l’Etat", a déclaré M. Konaté.

Pour maximiser ses chances de victoire, l'UDIR ira à cette élection avec un groupe de partis politiques au sein d’une coalition. " Avec cette coalition, le candidat de l’UDIR ira à Sékoutoureyah. Nous nous engageons à amorcer le développement économique du pays et d’éviter d’accompagner nos présidents au cimetière. L’éducation gratuite doit être une réalité. Le droit à l'accès à l’eau et à l’électricité sera aussi une réalité », a promis Bouya Konaté devant ses militants.

Présent à cette convention, Diabaty Doré membre de la coalition a exprimé son engagement pour une alternance lors des prochaines élections présidentielles.

« Lors de la création de cette coalition notre objectif c’était de présenter un candidat aux élections présidentielles. Aujourd’hui, Bouya Konaté a été investi par son parti. Dans les prochains jours, nous allons faire le congrès de la coalition pour investir son candidat de la coalition. En 2020, il aura une alternance en Guinée », a déclaré le Président du parti RPR.

Cette rencontre a connu la présence des fédérations du parti UDIR venus des quatre régions naturelles de la Guinée et des 5 communes de Conakry.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14