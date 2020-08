Guinée: Le FNDC s'insurge contre un mémo adressé à Alpha Condé...

CONAKRY-Le FNDC (front national pour la défense de la constitution) vient de s'insurger suite à la fuite dans la presse d'un mémorandum adressé au chef de l’Etat par un groupe de jeunes. La fuite dudit mémo a fait des polémiques dans la ville de N'Zérékoré d'où est partie la note. Merci de lire ci-dessous la réaction du FNDC.

Le FNDC est meurtri par un mémorandum conflictogène et haineux daté du 27 juillet 2020 adressé à M. Alpha Condé au nom de la jeunesse de la "communauté" Konia de la Guinée Forestière.

Il est intolérable qu'avec l'appui de l'administration publique locale de N'zérékoré

un groupuscule de militants du RPG s'arroge impunément le droit de parler au nom de toute une "communauté" pour exiger de l'Etat un règlement de compte, la persécution et la punition injustifiée de citoyens guinéens dans leur propre pays.

Ce document incendiaire et odieux n'est autre qu'une demande de part de butin, de récompense formulée par la milice qui a perpétré les massacres des 22 et 23 mars 2020 à N'zérékoré. Ce document est aussi une preuve que cette milice est bien protégée par le pouvoir de M. Alpha Condé pour lequel elle commet des actes de violence sans être inquiétée.

Le FNDC condamne énergiquement ce mémorandum de délation et de haine qui

traduit la réalité de la politique de division et de destruction des fondements de l'unité nationale prononcée par le régime d'Alpha Condé.

Nous dénonçons cette manipulation éhontée et la caporalisation de la justice qui n’a cessé de faire preuve de deux poids deux mesures en s'acharnant contre les démocrates opposés au troisième mandat, et en protégeant les partisans violents et haineux de M. Alpha Condé.

Le FNDC exige la libération immédiate et sans conditions de tous les opposants au projet de troisième mandat dont celle de toutes les personnes injustement détenues à Kankan dans le seul but de terroriser et d'attiser la haine intercommunautaire dans la région de N’zérékoré.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 29 août 2020