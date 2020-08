Conakry : le mouvement pour la "continuité dans la paix" lance ses activités…

CONAKRY-Un nouveau mouvement de soutien d'Alpha Condé vient de naître à Conakry. Dénommée "mouvement pour la continuité dans la paix", cette nouvelle structure se fixe comme objectif d'assurer la réélection du candidat du RPG à l'élection présidentielle dès le premier tour. Son lancement ce samedi, 30 août 2020 a connu la présence des députés de la mouvance présidentielle et des cadres du parti au pouvoir.

L’objectif principal de ce mouvement est de faire réélire le président Alpha Condé dès le premier tour de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Pour y arriver, les responsables de ce mouvement comptent user de la campagne "porte à porte" afin de faire adhérer les citoyens à la base aux idéaux du chef de l’Etat.

« Le mouvement pour la continuité dans la paix est un mouvement de soutien au professeur Alpha Condé, président de la république. A cet effet, il a pour but d'être aux côtés du RPG-arc-en-ciel pour promouvoir les actions menées par le chef de l’Etat, auprès de toutes les couches sociopolitiques de la Guinée. Il a aussi pour ambition de faire adhérer le maximum de personnes aux idéaux du Pr. Alpha Condé afin de lui donner la majorité dans les cinq communes de Conakry et à l’intérieur du pays. Aussi, le mouvement compte expliquer ce qui a été réalisé de 2010 à maintenant, faire du porte-porte auprès des populations, responsabiliser la couche juvénile à faire un choix éclairé pour une Guinée émergente. Enfin contribuer et participer à toutes les actions et initiatives tendant directement ou indirectement à la réélection du professeur Alpha Condé en 2020, dès le premier tour » a expliqué M. Abdourahmane Seinkoun Kaba, porte-parole du mouvement.

Présent à cet évènement, la députée Domani Doré s’est exprimée au nom de la CODECC (coalition démocratique pour le changement dans la continuité). Dans son message, l'élue du RPG arc en ciel a salué la naissance de ce mouvement qui, selon elle, s’inscrit en droite ligne des objectifs de la CODECC.

"Permettez-moi au nom du coordinateur général de la CODECC de saluer leurs amitiés, mais surtout rappeler qu’ensemble nous avons l’impérieuse nécessité de mobiliser les jeunes et les femmes. A travers ces couches indispensables à notre programme, mobiliser le peuple de Guinée. Chaque jour, à votre volonté, l’on enregistre des adhésions dont la vôtre à la CODECC » s'est félicitée madame Domani Doré.

De son côté, le président du groupe parlementaire RPG-arc-en-ciel, a invité les jeunes au réveil de conscience pour ne pas tomber dans la délation et les campagnes de diffamation qui consiste à ramener une image caricaturée de la Guinée à l’étranger. Selon le député Aly Kaba, la réalité c’est ce que les jeunes sont en train de démontrer aujourd'hui.

Avant d’annoncer son lancement officiel, le président du mouvement pour la continuité dans la paix a mentionné dans son discours qu’il s’agit d’un mouvement qui est né pour accompagner le président Alpha Condé, pour la victoire dans la paix.

« Quand il se battait pour la démocratie en Guinée, le Chef de l'Etat avait dit ‘’ si je dois être élu président pour diriger les cimetières, je n’en veux pas. La Guinée et l’opinion internationale en est témoin. Il n’a jamais prononcé la violence. Le président Alpha a toujors agi pour la paix dans ce pays. Donc pour un mouvement qui veut la victoire, il faut que la paix guide la démarche de tous les acteurs qui s’investissent dans le sens de notre démocratie et du progrès », a déclaré Ousmane Bangoura.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28