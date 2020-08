Centre Dadis Camara: Aissata Soumaoro accouche des jumeaux et renvient poursuivre le Bac

MACENTA-Son courage est un cas d'école ! Aissata Soumaoro candidate au baccalauréat unique session 2020, a accouché des jumeaux pendant le déroulement de l'examen.

Mais la jeune maman n'a pas reculé face aux épreuves. Après l'accouchement intervenu au 2ème jour du Bac, la candidate est revenue poursuivre l'examen. Les faits se déroulent à Macenta, au centre Moussa Dadis Camara

"Je voulais me battre pour mes enfants. Mon mari est chauffeur, lorsque je suis venue le matin, je ne me sentais pas bien, mais je me suis efforcée. Après l'épreuve de Physique, je ne pouvais pas me lever. Mais je voulais me battre, après les épreuves mon ventre me faisait mal. J'ai commencé à crier", raconte-t-elle sur les ondes de la RTG.

Aissata Soumaoro n'a raté aucune épreuve, explique Boh Mory Kourouma, le délégué du Centre Moussa Dadis Camara. " C'est à 20 minutes de la fin qu'elle a commencé à sentir les douleurs", déclare le délégué, qui perçoit ces "jumeaux" comme un cadeau, car précise qui lui-même est un jumeau.

La jeune maman qui rêve d'étudier les finances à l'université, affirme qu'elle a été beaucoup soutenue par son époux, chauffeur de profession.

"Mon mari m'a encouragé malgré mon état. Il a accepté que je continue mes études, il m'a financé. Je dois me battre pour ses enfants", déclare-t-elle avec fierté.

Nous y reviendrons !

