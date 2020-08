Urgent : le gouvernement annonce la réouverture des lieux de cultes…

CONAKRY- C'est une annonce qui va sans doute plaire aux fidèles musulmans et chrétiens de Guinée. Fermés depuis plus de trois mois à cause de l'épidémie de coronavirus qui frappe le pays, les lieux de cultes vont rouvrir le 04 septembre prochain pour les mosquées, le 06 septembre pour les églises à Conakry et dans certaines préfectures de l’intérieur du pays.

L'annonce a été faite ce vendredi 28 août 2020 par le Secrétaire Général aux Affaires religieuses, Aly Jamal Bangoura. Il y a tout de même un bémol car cette réouverture se limite uniquement aux prières de vendredis dans les mosquées et les prières de dimanches pour les églises.

« Après la dernière évaluation du Conseil Scientifique et de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire d’une part, et suite aux leçons tirées après l’autorisation des prières de Tabaski dans les mosquées et de l’Assomption dans les églises et sur instruction de Monsieur le Président de la République, d'autre part le Secrétariat Général des Affaires Religieuses invite par le présent communiqué les autorités régionales des Affaires Religieuses ci-après :

Région de Boké : préfectures de Boké et de Fria ;

Région de Kindia : préfectures de Kindia, de Coyah et de Dubréka ;

Région de Mamou : commune urbaine de Mamou ;

Région de N’Nzérékoré : Commune urbaine de Macenta,

Zone spéciale de Conakry,

A l’ouverture des mosquées les vendredis et les églises les dimanches pour les grandes prières de la semaine à compter du vendredi 04 septembre 2020 et du dimanche 06 septembre 2020 », a déclaré Aly Jamal Bangoura.

A travers ce communiqué le premier responsable du département des affaires religieuses demande à tous les fidèles musulmans et chrétiens désireux de participer à ces prières collectives, le respect rigoureux des mesures barrières à travers notamment le port des masques, la distanciation sociale de plus d’un mètre cinquante, lavage des mains, etc.

« Le Secrétariat Général des Affaires Religieuses saisit cette opportunité pour inviter toutes les autorités religieuses aux respects des présentes dispositions et sait compter sur l’esprit religieux et la discipline de tous les fidèles croyants de Guinée », a lancé Aly Jamal Bangoura.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14