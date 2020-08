UN75 : le système des Nations-Unies échange avec les acteurs culturels guinéens

CONAKRY-Dans le cadre de son programme de dialogue pour un monde meilleur, le système des Nations-Unies en Guinée, a rencontré ce vendredi, 28 août 2020 les acteurs culturels guinéens. Cette rencontre d’échange a eu lieu au studio Kirah de Kipé. Elle a connu la participation des artistes et des promoteurs culturels.

Ce dialogue s’inscrit dans le cadre du UN75, lancé par le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guteress, à l’occasion des 75 ans de de l’organisation onusienne. L'objectif entre dans l'optique de favoriser un dialogue entre tous les acteurs, de toutes les nations du monde pour pouvoir discuter sur ce que devrait être fait pour un monde meilleur.

M. Bah Thierno Souleymane, conseiller plaidoyers et communication auprès du système des Nations-Unies en Guinée, a expliqué l'objectif de cette rencontre. Selon lui, « elle vise à partager les avis sur ce qui marche aujourd’hui dans la coopération internationale, pour réaliser ce monde meilleur et ce qui ne l’est pas aussi et faire des propositions concrètes sur les actions qui devraient être entreprises pour construire ce monde que nous rêvons tous » a expliqué le conseiller plaidoyers et communication auprès du système des Nations-Unies en Guinée.

Ce responsable de l’ONU en Guinée s’est réjoui des 2 h des débats francs qu’ils ont eu avec les acteurs culturels guinéens. « Nous sommes ravis de voir les acteurs de la culture en Guinée ici se prononcer sur ces questions-là et donner des pistes de solution pour promouvoir la culture en tant qu’outil qui va renforcer le développement durable de la république de Guinée » a martelé Bah Thierno Souleymane.

Au cours de ces échanges, les acteurs culturels n’ont pas joué à la langue du bois. Ils ont souligné le manque de soutien de l’institution dans la promotion de la culture en Guinée et également le manque d’une politique culturelle viable qui va permettre de soutenir les artistes et promoteurs culturels afin de mieux faire valoir leurs talents. Ablaye MBAYE, artiste du groupe de music DEGG Force 3 parle de ses attentes.

« Rencontrer les artistes pour parler des perspectives de 2045 des Nations-Unies est une bonne chose parce que c'est le début d’un cadre de dialogue et de concertation. Nous espérons que les problèmes et les propositions qui ont été faites, vont être pris en compte. Car ça va être le début du développement culturel. Et on souhaite qu’il y ait plus de rencontres de ce genre afin que les Nations-Unies comprennent que la culture a sa place et son mot à dire », a déclaré l’artiste Ablaye MBAYE.

Selon le conseiller plaidoyers et communication auprès du système des Nations-Unies en Guinée, toutes les propositions qui ont été faites au cours de cette rencontre vont être contenues dans un rapport de la Guinée. Ledit rapport sera partagé auprès du secrétaire Général des Nations-Unies pour pouvoir le réintégrer dans le rapport mondial élaboré dans le cadre du dialogue UN75. Ce rapport mondial sera présenté par le premier responsable de l’ONU avec les recommandations de la Guinée, à l’Assemblée Générale des Nations Unies qui réunit tous les Etats membres au mois de septembre prochain.

Ces recommandations seront utilisées dans le cadre des plaidoyers des Nations-Unies pour pouvoir servir de feuille de route pour les interventions de l'ONU pour les 25 prochaines années.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28