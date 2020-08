Présidentielle du 18 octobre : Le "JUCA-PRAC" annonce les couleurs…

CONAKRY-Un nouveau mouvement de soutien à la candidature du Président Alpha Condé à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain, vient de naître. Son nom : ‘’jeunes unis pour la consolidation des acquis du PRAC’’ (JUCA-PRAC). Aujourd'hui, il compte plus de 300 membres selon les animateurs de ce mouvement.

Au micro d’Africaguinee.com Ousmane Sacko l’un des responsables de cette structure qui prône le 3ème mandat, a décliné l’objectif du mouvement ‘’jeunes unis pour la consolidation des acquis du PRAC’’.

« L’initiative vient d’un groupe des jeunes composé de 300 personnes qui ont pris la décision d’accompagner le Président de la République. Nous avons constaté qu'il est en train de bien travailler pour le pays. Pour nous, il est le meilleur des Présidents guinéens. Il a trouvé un pays presqu'en lambeau, mais il a réussi à nous mener là où tout le monde connait aujourd’hui. A travers notamment la construction des édifices publics, les infrastructures routières et hôtelières dans le pays. Donc vue toutes ces réalisations, nous avons décidé de nous lever et aller rencontrer les populations à la base qui n’ont pas toutes les informations. Nous allons leur expliquer tout ce que le Président a fait dans ce pays parce que beaucoup ne le savent pas. Ensuite les encourager de donner une seconde chance au Président de la République afin qu’il puisse terminer tous les grands projets qu’il a entamé dans ce pays. Notamment la construction de la route nationale N°1 Coyah-Dabola-Kissidougou qui est une route coloniale qui n’a pas été retouchée depuis. La reconstruction de cette route va être un ouf de soulagement pour la population guinéenne et pour l’économie guinéenne parce que cela va être la liaison entre deux capitales, Conakry et Bamako », a expliqué Ousmane Sacko, membre du mouvement.

Il annonce que plusieurs activités sont programmées sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des citoyens guinéens sur cette idée.

« Après le lancement du mouvement, nous allons descendre sur le terrain pour la sensibilisation des populations dans toutes les communes de Conakry. Nous sommes implantés dans toutes les cinq communes de la capitale et à l’intérieur du pays, on va déléguer des équipes qui iront rencontrer la population et les informer sur les réalisations du Président Alpha Condé et les pousser à voter pour le Président de la République afin qu’il puisse terminer ce qu’il a commencé. Comme par exemple la construction des barrages Hydroélectriques qui sont en train d’alimenter la ville de Conakry. Aujourd’hui Conakry n’a pas de problème d’électricité grâce à ces barrages hydroélectriques, nous avons le courant maintenant matin, midi et soir à la maison », a-t-il dit avant de lancer un message à la jeunesse guinéenne.

« J’invite la jeunesse guinéenne à adhérer massivement au mouvement. Lorsque nous comparons les deux régimes qui ont précédé celui-ci (…) nous pensons que le pouvoir d’Alpha Condé n’a pas d'égal. Nous appelons la jeunesse guinéenne consciente d’adhérer au mouvement afin de pousser le Président à continuer à faire ce qu’il est en train de faire pour le pays aujourd’hui », a lancé M. Ousmane Sacko.

Faut-il noter que le lancement officiel du mouvement ‘’jeunes unis pour la consolidation des acquis du PRAC’’ (JUCA-PRAC) est prévu la semaine prochaine.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023