Présidentielle du 18 octobre : Comment les grands partis préparent le scrutin ?

CONAKRY-Alors que l'élection présidentielle du 18 octobre approche à grand-pas, les formations politiques affûtent leurs armes. Si pour certains l'incertitude plane sur leur participation, d'autres sont engagés pleinement dans les préparatifs de ce rendez-vous électoral. Tour d'horizon chez certaines grandes formations politiques du pays.

A l’Union des Forces Républicaines (UFR), le secrétaire exécutif du parti indique qu'ils ne prendront part aux élections qu'après la satisfaction de plusieurs conditions.

UFR dans l'incertitude

«Nous, on a longuement dit que nous travaillons dans le cadre du FNDC. Nous nous battons contre cette volonté d’Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Ce qui l’a amené à violer la constitution guinéenne en faisant un coup d’Etat constitutionnel. Nous réclamons un fichier consensuel, un fichier qui permettrait aux guinéens de choisir légitimement leur Président de la République", a déclaré ce responsable de l'UFR.

Selon Saikou YAYA Barry, la Guinée est aujourd'hui, dans une situation qui n’existe nulle part en Afrique et dans le monde. "Par principe pour le respect des plus de 200 morts, des blessés alités encore à l’hôpital et des personnes emprisonnées et pour la considération que nous avons pour les citoyens de ce pays, nous estimons que le combat que nous avons commencé au sein du FNDC doit continuer jusqu’à la satisfaction totale de nos exigences. Le fichier électoral, la déclaration officielle de ne pas être candidat (…) sur ces questions nous sommes intransigeants jusqu’à preuve de contraire. A l’UFR nous tenons à ces principes. Il n’est pas question qu’il y ait des élections le 18 sans régler le problème du fichier électoral et de la candidature d’Alpha Condé », a martelé Saikou Yaya Barry, interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com.

UFDG en consultation

Du côté de l'UFDG, le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, le secrétaire général Aliou Condé que nous avons interrogé n’a pas souhaité commenter ce sujet. Il faut cependant rappeler que des consultations ont été entamées au sein du parti pour trancher sur sa participation ou non à l'élection présidentielle.

Le RPG en avance

Au RPG arc-en-ciel, selon son secrétaire permanent, le camp présidentiel est sur la bonne voie pour les élections présidentielles.

« Le RPG arc-en-ciel se prépare activement pour les élections du 18 octobre 2020. Le RPG en tant que grand parti et tous ses alliés qui nous accompagnent pour ces élections se préparent bien. Nous avons ténu nos conventions à commencer par la CODEC (coordination démocratique pour le changement dans la continuité) qui nous appuie dans ces élections. C'est pour annoncer au monde que leur candidat unique et légitime pour le RPG sera le Professeur Alpha Condé. Nos partis alliés qui sont regroupés dans la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement ont organisé une rencontre au cours de laquelle les 6 partis ont porté solennellement leur choix sur le Président Alpha Condé. Maintenant, c’est tous les mouvements de soutien qui se mobilisent. Nous sommes sur la bonne voie pour remporter les élections du 18 octobre dès le premier tour. Nous sommes en phase de pré-campagne. On se prépare quand la date de la campagne sera fixée, vous allez voir le RPG sur le terrain », a déclaré Dr Sékou Condé.

Au niveau du parti Bloc Liberal, son Président Dr Faya Millimono parle d’une consultation en cours au sein de son parti sur cette présidentielle. « Mon parti est dans la consultation et d’ici la fin de cette semaine on aura les réponses de toutes les structures », a annoncé Dr Faya Millimono.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14