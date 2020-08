La Compagnie des Bauxites de Guinée S.A recrute un Superviseur Bureau d’Etudes Mécaniques (H/F) externe

LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE S.A

RECHERCHE POUR SON SITE DE Kamsar

UN (01) SUPERVISEUR BUREAU D’ETUDES MECANIQUES (H/F) EXTERNE

A PROPOS DE LA CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 million de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries nous contribuons au progrès de l’humanité.

CONTEXTE

La CBG est forte d’un capital d’expérience opérationnelle d’environ un demi-siècle. Ceci a été possible essentiellement grâce à un haut niveau d’excellence opérationnelle que la compagnie a su maintenir à travers le temps, notamment par ses capacités et pratiques de référence en matière de maintenance et d’entretien de ses installations.

Pour apporter un support technique et assurer la mise en œuvre appropriée des projets localisés sur les différents sites de la CBG, une expertise de haut niveau doublée d’expérience est requise, pour concevoir et contrôler l'exécution des tâches de recherche mécanique, des plans et des schémas. Dans ce cadre, la CBG recrute un Superviseur Bureau d’études Mécaniques.

PRINCIPALES FONCTIONS

Relevant du Surintendant Ingénierie, le titulaire du poste sera en charge de la supervision des études / conception et le contrôle de l’exécution des mandats d’études mécaniques (EWO), des plans & Schémas sur les projets localisés sur les différents sites de CBG (Kamsar, Sangarédi et Conakry) conformément au contenu des cahiers des charges et contrats, en vue de respecter les normes et standards ainsi que les exigences de qualité, délais, coûts et HSEC.

A ce titre, il aura pour principales responsabilités :

o Etudier et assurer le suivi des développements des plans d’ingénierie soumis au bureau d’Etude mécanique (EWO : Engineering work order), en collaboration avec les ingénieurs mécaniciens et les dessinateurs mécaniciens conformément aux normes et standards applicables ;

o Coordonner la mise à jour des plans de l’ensemble des ouvrages mécaniques de la CBG ;

o S’assurer que les projets mécaniques exécutés sont conformes aux études et plans approuvés ;

o Corriger les plans conçus dans le bureau d’étude mécanique dans le respect des normes et standards CBG ;

o Contrôler le respect des plans fournis dans les chantiers pendant l’exécution des projets Mécaniques;

o Encadrer et Former les dessinateurs mécaniciens de la section bureau d’étude ;

o Assurer le suivi du plan de formation des dessinateurs ;

o Assurer la disponibilité des logiciels et équipements nécessaires pour le bon fonctionnement des bureaux ;

o Concevoir, développer et réaliser des études de plans mécaniques de projets d'ingénierie de la CBG, de la maintenance, des opérations techniques de production et des communautés, en collaboration avec les ingénieurs de projet et les services clients dans le respect des normes et standards définis par la CBG ;

PROFIL RECHERCHE

o Etre titulaire d’un BTS en mécanique ou d’une licence en Génie Mécanique spécialisé dans la conception et fabrication Mécanique ou équivalent ;

o Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un poste similaire ;

o Avoir une expérience avérée en dessins techniques ;

o La connaissance de l’anglais (parlé et écrit) serait un atout ;

Avoir une aisance dans la communication orale, une capacité d’adapter les messages selon le niveau de formation et d’alphabétisation du public ; grand sens de l’organisation et de gestion des priorités ; avoir une forte capacité d’écoute et de synthèse ; être disponible en tout temps; être capable de travailler sous pression; avoir une grande capacité de résolution des problèmes ; être intègre ; avoir une aisance relationnelle et un esprit d’équipe.

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le mercredi 09 Septembre 2020.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/SBEM/AOUT 2020

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seules les candidatures retenues seront appelées.

Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.