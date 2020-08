La Compagnie des Bauxites de Guinée S.A recrute un Ingénieur de Projets Mécaniques (H/F) externe

LA COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE S.A

RECHERCHE POUR SON SITE DE KAMSAR

UN (01) INGENIEUR DE PROJETS MECANIQUES (H/F) EXTERNE

A PROPOS DE LA CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 million de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an. En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries nous contribuons au progrès de l’humanité.

CONTEXTE

Afin de gérer les projets d'investissements multidisciplinaires de la CBG, il est essentiel de suivre l'avancement des travaux de conception mécanique. Dans ce cadre, l’engagement d’un Ingénieur de bureau d'études mécanique est requis pour approuver les solutions proposées et s'assurer que le cahier des charges répond aux exigences des clients et des projets.

PRINCIPALES FONCTIONS

Relevant du surintendant projets, le titulaire du poste aura pour responsabilité de gérer les projets d’investissement pluridisciplinaires de la CBG approuvés par Direction Générale, conformément aux objectifs de maintien, d’amélioration et/ou d’augmentation de capacité des installations ou équipements mécaniques de production, selon les indicateurs de performance en terme de coût, qualité, délai, santé sécurité & environnement.

A ce titre, il aura pour principales responsabilités:

Collecter les données liées aux demandes d’étude (EWO) et valider avec le client;

Développer les alternatives de solutions (croquis, plans sur autocad 2D, 3D) ;

Sélectionner la solution optimale ;

Développer la solution retenue (plans détaillés sur autocad 2D, 3D) ;

Estimer les coûts de la solution retenue ;

Collecter les données liées aux demandes de supports et valider avec le client ;

Faire le rapport des travaux effectués et le faire valider par le Surintendant concerné ;

Transmettre le rapport validé au client ;

Déposer une copie du rapport au CDT (centre de documentation technique).

PROFIL RECHERCHE

Le titulaire doit avoir un diplôme d’études supérieures (DES) en génie mécanique ;

Avoir des connaissances en anglais pour l’interprétation des documents techniques et la communication avec les consultants.

Avoir piloté ou servi de ressources dans des projets complexes à composants pluridisciplinaires (civil/mécanique/électrique).

Avoir une expérience d’au moins 10 ans dans les installations de production de la bauxite.

Avoir des aptitudes et compétences en leadership.

Posséder des habiletés de gestion en termes de planification, d’organisation, de direction & de contrôle.

Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques adaptés à la gestion des projets.

Avoir les compétences théoriques et pratiques d’expert dans son domaine.

Etre capable d’aider les autres départements dans la résolution des problèmes.

Au-delà de ses compétences techniques, le titulaire du poste, doit être méthodique et organisé, dynamique et disponible, avoir un grand sens de la gestion des priorités ainsi qu’une maitrise des règles de l’éthique. Egalement, Il doit être capable de travailler sous pression et en équipe.

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le mercredi 9 septembre, 2020.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/IPM/ AOUT 2020

Seules les candidatures retenues seront appelées