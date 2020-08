Koloma : fin "horrible" pour Mamadou Diallo...

CONAKRY-Un écolier âgé de 8 ans vient de périr dans un incendie à la Cité Soloprimo. Le drame s’est produit dans la nuit du lundi à mardi 25 août 2020, aux environs de 2H du matin au quartier Koloma Soloprimo.

La victime s’appelait Mamoudou Diallo, élève de la 3ème année. Il n’a pas pu être sauvé lors de l’incendie qui a consumé la maison de son oncle. L’adolescent a trouvé la mort dans ce sinistre provoqué par un court-circuit, explique son oncle.

« Le drame s’est produit à mon domicile ici. C'est à 2h du matin qu’on nous a réveillés pour nous informer qu’il y a le feu chez nous. C’est le voisinage même qui nous a alertés. On s’est réveillé et on a vu le feu alors que les flammes commençaient à toucher déjà le plafond. Les voisins sont massivement venus au secours. C’est ainsi qu’on a cassé certaines portes pour faire sortir quelques matériels. Certains sont allés voir Laguipress mais ceux-ci ont dit que si on n’est pas abonné, ils ne sont pas autorisés à intervenir, ils ont demandé à ce qu’on appelle leur chef mais ce dernier ne décrochait pas. Ils ont continué à Kipé pour appeler les Sapeurs-pompiers, ceux-ci sont arrivés et nous ont aidés à éteindre la feu » explique Alpha Oumar Diallo, oncle et tuteur de la victime.

Sur le feu de l'action, les proches de Mamadou Diallo ne savaient qu'il était resté dans le bâtiment en flamme. C’est lorsque le feu a été maitrisé que le corps du garçon a été découvert dans une des chambres. « On a malheureusement trouvé que l’enfant était dedans. Et on a finalement perdu mon cousin », regrette Alpha Oumar Diallo.

La victime a regagné sa dernière demeure dans la matinée de mardi 25 août 20202, nous a-t-on appris sur les lieux du drame.

