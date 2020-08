Guinée : Deux hauts responsables de l'UFDG aperçus chez Damaro…

CONAKRY-Que se passe-t-il dans le landerneau politique guinéen ? Deux hauts responsables de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont été aperçus chez l'Honorable Amadou Damaro Camara. Dr Fodé Oussou Fofana, l'un des vice-présidents du parti, honorable Alain Touré ont rencontré ce mardi 25 août le président de l'Assemblée Nationale.

Pourquoi une telle visite dans le contexte actuel alors que l'Ufdg conteste l'actuel parlement guinéen ? Interrogé par Africaguinee.com, l'ancien président du groupe parlementaire "Libéral Démocrate" n'a pas voulu faire de commentaires.

"Je ne fais aucun commentaire sur rien. Je ne rentre pas dans les débats de caniveau. J'ai du travail qui n'est pas ça", a martelé l'honorable Fodé Oussou Fofana.

Toutefois, joint par Africaguinee.com ce mercredi 26 août 2020, M. Alain Touré a précisé qu'il s'agissait d'une simple visite de "courtoisie". Ce cadre de l'UFDG soutient qu'ils n'ont pas parlé de "politique".

"C'est une visite de courtoisie. On était parti pour voir le bureau, on n'a pas discuté de politique rien. Personnellement, Damaro est un ami. C'est un grand-frère que j'ai connu depuis longtemps, bien qu'on n'est pas dans le même camp politique. C'était une invitation personnelle pour venir voir le bureau. C'est tout, on n'a pas parlé de politique", a indiqué M. Touré.

Focus Africaguinee.com