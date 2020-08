Diaspora: A la rencontre d'Alpha Saliou Diallo, un guinéen au parcours atypique…

CONAKRY-Si beaucoup de jeunes de la diaspora pensent que revenir en Guinée et investir est un risque à ne pas prendre, tel n’est pas le cas chez Alpha Saliou Diallo. Ce jeune entrepreneur de 38 ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieur-géomètre-topographe a osé "briser la glace". Ce guinéen de la disapora a passé presque la moitié de sa jeunesse aux Etats-Unis où il a fait de brillantes études universitaires a choisi de revenir et s'installer en Guinée. Son parcours est exceptionnel.

Ce géomètre expert agréé en Guinée, a fréquenté de grandes institutions de formation américaines. Il est d'abord passé par New Jersey University où il a obtenu son diplôme d’ingénieur-géomètre-topographe avant de poser ses valises à New York university college of technology où il a fait le génie civil. Africaguinee.com l'a rencontré.

Dans cette interview qu’il nous a accordée, Alpha Saliou Diallo explique les raisons qui l’ont poussé à revenir dans son pays et monter son entreprise. Même s’il avait intégré l’administration américaine où il a servi pendant plus de 10 ans, ce jeune entrepreneur a tout abandonné pour revenir investir en Guinée. Dans cet entretien, il explique les avantages de rentrer chez soi et y investir.

AFRICAGUINEE.COM : Parlez-nous de votre aventure ?

ALPHA SALIOU DIALLO : Je suis allé aux Etats-Unis en 2001. C’est là-bas où j’ai fait mes études. J’ai un diplôme d’ingénieur-géomètre topographe. J’ai un autre diplôme en facilities management, j'ai aussi un autre diplôme en génie civile. J’ai eu à travailler aussi au sein de l’administration de l’Etat de New York spécialement dans le département de la transportation. J’ai une expérience de plus de 10 ans dans ce département. En fait, j’étais un inspecteur de pont et chaussée. C’est en 2016 que j’ai commencé à réfléchir pour voir si je pouvais rentrer au pays. Et essayer de travailler en mettant ma connaissance à la disposition du pays pour faire avancer certaines choses.

Qu’est-ce qui a été l'élément déclencheur alors que vous aviez des opportunités aux Etats-Unis ?

C’est dû à beaucoup de choses. Mais en général ce sont mes parents qui m’ont poussé un peu à revenir. Et j’avais compris que j’étais beaucoup plus utile ici en Guinée que dans d’autres pays. Ici non seulement, je peux travailler pour mon pays mais aussi, étant ici je peux beaucoup aider et être beaucoup plus utile en étant à côté de la grande famille, mettre mon expérience à la disposition des gens. Aussi aider les jeunes qui sont ici sans formation.

Vous faites quoi comme activités en Guinée ?

Quand je suis revenu en Guinée, comme j’avais déjà de l’expérience, j’ai essayé de m’inscrire au tableau de l’ordre des géomètres experts en Guinée. Vu que c’est un métier aussi que je voulais faire, j’ai rempli toutes les conditions avant que je ne sois agréé. Maintenant j’évolue dans les activités de génie civil. Vous savez, en tant que géomètre nous sommes les premiers et les derniers sur le terrain. On fait des études de projets, l'implantation, la direction des grandes infrastructures et la topographie. En général, c’est nous qui aidons à établir les titres fonciers, les lotissements des terrains, les aménagements, les évaluations foncières, les consultations et gestions foncières, les travaux cadastraux…

Quels sont les obstacles auxquels vous vous êtes confrontés dans le cadre de la mise en place de votre entreprise en Guinée ?

C’est comme pour tout le monde, ce n’est pas facile quand on se lance dans ces genres de projets. Déjà on ne sait pas comment les choses fonctionnent, mais moi j’étais déjà habitué aux difficultés parce que quand tu fais l’aventure pendant plus de 15 ans, tu vas rencontrer beaucoup des difficultés. Des difficultés que tu n’aurais jamais imaginé avoir dans ta vie. Et quand tu reviens ici, étant quelqu’un qui a une expérience, de l’autre côté tu dois être capable de prendre les coups. Certaines difficultés m’ont un peu mis mal à l’aise. Car certaines personnes ne rendent pas les choses faciles pour des gens comme nous qui reviennent et qui veulent travailler en étant sérieux et honnête dans le travail. Il y a des gens qui devraient nous aider à faciliter les choses pour qu’on travaille dans un cadre professionnel, qu’on mette notre expérience à la disposition de tout le monde.

Malgré tout vous avez pu surmonter les difficultés, dites-nous quel a été votre secret ?

Il faut être rigoureux et il ne faut jamais lâcher les choses. Moi je suis déjà habitué à être rigoureux et à se battre pour un idéal. Quand je veux quelque chose je le fais, je n’attends pas que quelqu’un me pousse à tout moment et me dise ce que je dois faire.

Vous avez à ce jour combien d’employés au sein de votre entreprise ?

D’abord le nom de mon cabinet c’est BET (Bureau d’étude Topographique). J’ai plusieurs employés mais beaucoup plus de stagiaires parce que notre métier n’est pas exercé par tout le monde dans ce pays. Et il n’y a pas beaucoup des cabinets qui mettent leurs expertises à la disposition des jeunes. J’ai au moins 20 stagiaires et moins de 10 employés au sein de mon cabinet.

Avez-vous des conseils à donner à ces nombreux jeunes qui veulent tenter l’aventure ?

Vous savez c’est trop facile pour quelqu’un comme moi de dire aux jeunes de ne pas aller. Mais moi si on me demande, dans ce pays il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit juste que tu t’adonnes un peu. Mais comme je l’ai dit, je sais que d’autres personnes vont me dire c’est parce que moi je suis allé là-bas et peut-être que les choses marchent pour moi. Mais personnellement je sais que les choses ne marchent pas comme je veux mais je m’adonne toujours. Je dis aux jeunes qu’on peut réussir dans n’importe quel métier si on s’adonne. Je les conseille de travailler dur et de se faire un idéal, de n’attendre rien de quelqu’un pour évoluer. Il y a pleine de choses ici en Guinée, il suffit juste d’être organisé, rigoureux dans ce que tu fais.

Avez-vous un message à l'endroit de ces nombreux jeunes qui sont à l’extérieur mais qui ont peur de rentrer pour investir en Guinée ?

La première des choses, c'est que les gens vont dire que c’est un peu difficile mais ce que je peux leur dire, c’est au moment où le fer est chaud qu’il faut le taper. Donc moi je dirais à l’heure-là c’est chaud. Mais quand les choses vont se débloquer, ce n’est pas en ce moment que tu vas dire que tu vas revenir pour t’installer. Parce qu’en ce moment tu trouveras déjà que des gens occupent le terrain. Des gens qui sont très bien installés et tu ne pourras pas les déranger. Donc c’est le moment de s’installer très bien et essayer de faire les choses comme ça se doit et de ne pas avoir peur de quelque chose. Partout où on est, on peut vivre. La vie est trop courte, pourquoi rester là-bas pendant des années ? Il faut rentrer chez toi. Quand tu as un peu d’expérience ou de l’argent tu viens, tu investis et tu évolues dans ce sens. C’est ici aussi qu’on peut se reposer. Moi j'encourage les jeunes guinéens à s’adonner à étudier, à être honnête, courageux et se battre pour un idéal. Et de ne pas attendre tout de l’Etat ou de quelqu’un d’autre. Il faut croire en soi avant que quelqu’un ne croit en toi.

Interview réalisée par Oumar Bady Diallo

