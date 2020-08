Usain Bolt rattrapé par le Covid-19

A la retraite depuis trois ans, Usain Bolt a été testé positif au Covid-19, selon une radio jamaïcaine. Il y a quelques jours, le double recordman du monde du 100m et du 200m tenait une grande fête pour ses 34 ans, en présence d’autres sportifs. C'est là qu'il aurait contracté le virus.

On a beau avoir couru le 100m en 9’58, ce n’est pas pour autant qu’on échappe à une pandémie. A tout juste 34 ans, Usain Bolt vient ainsi d’être testé positif au Covid-19 chez lui, en Jamaïque, d’après plusieurs médias locaux. Le plus grand sprinteur de tous les temps a reconnu avoir fait un test samedi, après que la radio jamaïcaine Nationwide90fm l’ait révélé, comme il l’a annoncé dans une vidéo sur son compte twitter.

“J'ai fait un test samedi pour le travail. (...) J'essaie d'être responsable, donc je vais rester chez moi, mais je n'ai aucun symptôme. Je vais me mettre en quarantaine et attendre de voir quel est le protocole. Jusque-là, je prends les choses doucement”, a notamment précisé Usain Bolt. Vendredi dernier, le sprinteur jamaïcain fêtait ses 34 ans lors d’une grande fête où la distanciation sociale et les gestes barrières n’étaient pas invités. En revanche, d’autres sportifs professionnels comme les joueurs de football Raheem Sterling et Leon Bailey y auraient participé.

La Jamaïque a connu une forte augmentation des cas positifs de coronavirus ces dernières semaines. Dimanche, le pays a enregistré 116 nouveaux cas, portant le total de l'île à 1.529 et 16 personnes en sont décédées, selon Jamaica Gleaner.

