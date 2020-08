Est-il sûr d’utiliser le bitcoin ?

La sécurité est l'une des principales caractéristiques du Bitcoin. On dit même que son système de fonctionnement est plus sûr que le système bancaire. En effet, le réseau bitcoin et l’ensemble de ses transactions reposent sur le principe de sécurité. Mais on entend souvent des gens poser la question suivante : est- ce que le bitcoin est sûr ?

En fait, c'est une bonne question, car le bitcoin n'existe que depuis 2008. Dans cet article, nous allons voir pourquoi le bitcoin est sûr tout en expliquant le fonctionnement de la fameuse technologie du blockchain.

Ce qui rend le bitcoin plus sûr que les autres systèmes de transactions, c’est le fait qu’il soit décentralisé. Cela signifie que le système de transaction n'est pas géré par une partie centrale, mais par des milliers d'ordinateurs qui font tous partie du réseau. Ces ordinateurs sont appelés des nœuds. En plus de ces nœuds, le fonctionnement des transactions repose sur le rôle des mineurs. Les mineurs veillent à valider les transactions en bitcoin et à les enregistrer dans la blockchain. C'est la procédure la plus importante de tout le réseau Bitcoin, car elle permet de sécuriser le système, garantir que tout le monde agit correctement et générer de nouveaux bitcoins.

Si quelqu’un voudrait manipuler le système de transactions du bitcoin, il doit avoir accès à plus que la moitié des ordinateurs qui font fonctionner le réseau. C'est ce qu'on appelle une attaque à 51 %. Le réseau blockchain est tellement immense qu'il est pratiquement impossible de pouvoir faire une attaque à 51 %.

La sécurité du système est également liée à la manière dont la blockchain est conçue. Cette dernière assure le suivi de toutes les transactions de bitcoin et un nouveau bloc de transactions est ajouté à la blockchain environ toutes les dix minutes. Ce nouveau bloc est relié au bloc précédent, qui est à son tour relié à celui qui le précède. De plus, chaque bloc contient un peu d'informations du bloc précédent. De cette façon, tous les blocs de transactions sont enregistrés par ordre chronologique.

Ce qui rend la blockchain si sûre, c’est que plus on remonte dans la chaîne, plus il devient difficile de la manipuler. En effet, tous les blocs contiennent un morceau du bloc précédent, de sorte qu’il faudrait également manipuler tous les blocs qui ont été ajoutés par la suite, tandis que de nouveaux blocs continuent à être ajoutés. Il est donc impossible pour une personne, à elle seul, de rivaliser avec les milliers de nœuds du réseau.

Même si le réseau bitcoin est conçu pour être sûr, il y a aussi quelques mesures supplémentaires que vous pourriez prendre pour plus de sécurité. La méthode la plus sûre pour stocker vos pièces, c'est utiliser un porte-monnaie électronique. Ce dernier permet de crypter l'accès à vos pièces de monnaie hors ligne. Ainsi, vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Il faut également passer par un courtier en ligne fiable et sûr pour vendre et acheter vos bitcoins.