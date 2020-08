Le Mali sous "embargo" :Quel avenir pour les soldats guinéens déployés à Kidal?

CONKARY-La Guinée est l'un des plus importants pays contributeurs de troupes à la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali). Près de 1000 Casques bleus Guinéens servent au Mali, notamment à Kidal, vaste région instable située à l'extrême nord du pays.

Après le coup d'Etat du 18 août qui a provoqué la chute d'Ibrahim Keita, la Guinée va-t-elle rappeler ses troupes ? NON ! Bien qu'elles aient décidé de fermer la frontière avec le Mali, les autorités guinéennes n'envisagent pas un rappel des soldats. Engagés dans une opération de maintien de la paix des Nations unies, les soldats guinéens devront rester au Mali, pays qui fait face à de nombreux défis sécuritaires.

Interrogé par Africaguinee.com sur l'avenir des militaires guinéens au Mali, le directeur de l'information et des relations publiques des armées a précisé:

Lire aussi- Chute d'IBK au Mali : La présidence guinéenne réagit…

"Les soldats maliens (les putschistes, ndlr) vous les avez entendus. Dans leur première déclaration, ils n’ont pas remis en cause les accords que le Mali a signés avec les partenaires. Ils ont bien indiqué que la MINUSMA, le G5 Sahel et la force BARKANE ceux-ci restent au Mali. Donc l’avenir des soldats guinéens au Mali dépend des nations-unies qui les a faits déployer là-bas avec l’accord du gouvernement malien. Et bien sûr à la base, avec l'accord du chef suprême des armées qui est le Président de la République. Donc ils sont au Nord du Mali pour continuer leur mission » a fait savoir Aladji Cellou Camara, le porte-parole du ministère de la Défense.

Interrogé récemment, après le coup d'Etat, le porte-parole de la présidence guinéenne, le Ministre d'Etat Naby Youssouf Kiridi Bangoura a déclaré que "l'action militaire en cours contre le djihadisme doit se poursuivre et la Guinée y tient son rôle avec la présence d’un fort contingent militaire dans le nord, Kidal".

A suivre…

Africaguinee.com