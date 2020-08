Embargo sur le Mali : les guinéens subissent déjà les conséquences…

BAMAKO- L'embargo imposé par les pays membres de la CEDEAO contre le Mali suite au coup d’Etat militaire intervenu Le 18 août, commence à impacter les ressortissants guinéens. Certains guinéens qui font le commerce entre la région de la Haute-Guinée et la capitale malienne où ils s’approvisionnent en marchandises, sont les premières victimes de cet embargo.

Des commerçants guinéens vivant au Mali ou d'autres qui sont habitués de l’axe Kankan-Kourémalé-Bamako estiment que la fermeture des frontières guinéennes au Mali les frappe plus que la junte qui a renversé le président IBK. Même en cas de maladies graves, certains citoyens de la haute-Guinée préfèrent évacuer leur malade à Bamako qui est plus proche. Récemment d'ailleurs, lorsque la santé de l'homme politique Mamady Diawara s'est dégradée alors qu'il était à Siguiri, il a été évacué à Bamako où il est décédé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la fermeture de la frontière plonge de nombreux guinéens dans le qui-vive.

Interrogé par Africaguinee.com, ce ressortissant guinéen qui vit à Bamako explique comment le coup d'Etat a été vécu par les étrangers.

« Bon les guinéens du Mali ont vécu le Coup-d'Etat avec sans surprise comme tout autre autre personne qui vit sur le territoire du Mali. D’ailleurs les membres du FNDC-Mali avaient fait une mobilisation pour exprimer leur soutien au peuple malien à l’occasion du soutien que ce dernier a manifesté en faveur des militaires qui ont pris le pouvoir, une façon de dire qu’ils ne partagent pas la position de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Pour eux il n’y a pas eu coup de force au Mali mais plutôt une volonté populaire exercée par les chefs militaires qui ont rendu justice aux maliens. Ils ont aussi indiqué si la CEDEAO est juste, elle doit agir en Guinée et en Côte d’ivoire avant de venir au Mali. Ce soutien a été exprimé à l’occasion d’un évènement fait jeudi à Bamako pour saluer le courage des militaires maliens » explique Amadou Barry.

Ce ressortissant guinéen indique que la fermeture des frontières fera sans doute tache d’huile chez certains guinéens qui font le commerce entre Bamako et la Guinée.

« Le souci reste la fermeture des frontières, la Guinée et la Cote d’ivoire ont fermé leurs frontières au Mali. C’est la Guinée qui payera les conséquences directes, parce que Kankan, Siguiri et Kouroussa particulièrement s’approvisionnent presqu’en tout à partir de Bamako, c’est très proche. Ils préfèrent Bamako qui est à moindre coût que d’aller à Conakry très loin avec l’état des routes. Toute la Haute-Guinée considère Bamako comme capitale tellement que c’est ouvert à la région. Donc la fermeture de la frontière constitue un coup dur pour les guinéens qui vivent sur l’axe. Beaucoup de guinéens n’avaient pas senti la fermeture des frontières avec l’état d’urgence parce que certains réussissaient à commissionner ou transférer de l’argent pour acheter de la marchandise et on charge pour eux sans problème », relate-t-il.

De la marchandise aux soins, plusieurs localités de la haute-Guinée dépendent de Bamako. Mais la fermeture de la frontière guinéenne au Mali en guise de sanction contre le coup de force, commence déjà à impacter sur la vie de certains guinéens.

Mme Saran Kaba est de Siguiri. Elle a tellement fait la navette entre Bamako et la Guinée dans le cadre du commerce qu’elle se sent beaucoup plus malienne que guinéenne. Elle regrette, la fermeture de la frontière à tout trafic sans exception.

« la fermeture des frontières à cause de la maladie Covid m’a trouvé à Bamako. Mais ça ne m’a dérangé nullement parce que j’ai toujours réussi à envoyer ma marchandise à Siguiri pour ma fille qui revend pour moi jusqu’à Kankan. Bamako-Siguiri, c’est 108Km, tu peux quitter Bamako le matin et aller déjeuner à Siguiri ou inversement. Les guinéens ont plus d’avantage avec le Mali plus que les maliens en Guinée. Les autorités guinéennes se sont trompées en fermant hermétiquement la frontière, c’est nous qui souffrons plus. C’est fréquent que des guinéens ressortissants de la Haute-Guinée à cause du mauvais état de la route entre Conakry-Kankan, ils prennent l’avion à Conakry pour Bamako, ensuite, ils rentrent à Kankan ou Siguiri par la route. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois. Aujourd’hui ce n’est pas possible, la sanction contre le Mali retourne contre nous-mêmes. J’espère que la Guinée va comprendre pour changer. Des colis sont là à destination de Kankan et Siguiri avec d’autres femmes mais nous sommes obligées d’attendre. Les guinéens qui viennent à Bamako se soigner sont nombreux, les rendez-vous médicaux pour les guinéens vers Bamako c’est tous les jours à cause de la qualité des soins, si tout est bloqué, c’est la merde pour nous » explique cette mère de famille qui fait le commerce.

Thierno Sadou Bah, ce ressortissant guinéen installé à Bamako depuis plusieurs années maintenant indique que la fermeture des frontières touche les guinéens plus tous les autres étrangers qui vivent dans ce pays continental.

« La fermeture des frontières guinéennes suite au Coup-d’Etat dérange franchement les guinéens. Ce qu’il faut retenir : Bamako constitue un poumon économique pour une bonne partie de la région de la Haute-Guinée. Ils sont des milliers ces guinéens qui s’approvisionnent à partir des marchés de Bamako à destination des villes de la Haute-Guinée. Les guinéens qui envoient de l’argent acheter de la marchandise ici ne comprennent pas la position de la Guinée. Sinon la sanction que l’Etat guinéen inflige aux autorités militaires maliennes frappe beaucoup plus les guinéens qui vivent entre le Mali et la Guinée particulièrement la Haute-Guinée. C’est vrai à cause de l’état d’urgence sanitaire les frontières sont fermées aux personnes mais la marchandise n’avait pas connu de restriction. Mais aujourd’hui, tout est bloqué même les mouches guinéennes ne passent pas (ton moqueur NDLR). Une sanction politique doit épargner les simples citoyens et leurs activités. S’agissant de notre vie au Mali ça va, parce que toutes les composantes du Mali saluent la prise du pouvoir, l’ambiance est totale partout, c’est les mouvements des activités vers la Guinée qui sont perturbées » regrette ce guinéen vivant à Bamako

Interrogée, une source sécuritaire basée Kouremalé confirme l’information selon laquelle, ils sont nombreux ces guinéens de Kankan et de Siguiri qui trainent des maladies chroniques qui se présentent à eux avec des documents médicaux attestant leur rendez-vous des soins à Bamako. Mais pour le moment à cause de la fermeture de la frontière, personne ne peut passer. Cette source espère un allègement dans les prochains.

