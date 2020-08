Page noire : Elh Abdoulaye BAH, ancien Avocat Général a tiré sa révérence…

Les Familles BAH, BARRY, DIALLO, TOURE, N’DIAYE, DIABY, de Bomboly, Kiguiriah, Pita, Mamou, Timbo, Fria, Dabola & Kissidougou ont la profonde douleur d’annoncer le décès de Elh Abdoulaye BAH, Juriste à la retraite, ancien Avocat Général de la République, ancien Haut Fonctionnaire du Ministère des Affaires Étrangères et du Consulat de Guinée au Gabon.

Décès survenu le vendredi 21 août 2020 à Columbus (aux USA), par suite de maladie.

Le défunt est le fils de Feu Thierno Amadou BAH (Lekkol) & de Feue Hadja Oumou Hawa BAH.

Qu’en soient informés ses anciens collègues et amis des Ministères de la Justice et des Affaires Étrangères, du Consulat de Guinée au Gabon, ses beaux-parents et familles de Timbo (Mamou), ses parents de Bomboly & de Kiguiriah (Pita) & de Mamou, ses beaux fils et belles filles & familles de Dogomet (Dabola) & de Kissidougou, ses amis et connaissances de Mamou, Labé, Faranah, Guéckédou, Kankan & Conakry.

Les présentations de condoléances se poursuivent à son domicile à Wanindara (Conakry).

Le rapatriement de la dépouille mortelle étant prévu dans les prochains jours, des informations sur le déroulement des funérailles seront ultérieurement communiquées par la famille.

Ses filles, fils, petits-enfants, nièces et neveux adressent les sincères condoléances à tous et continuent de prier pour le repos de l’âme du défunt.

Que le Paradis lui soit réservé comme demeure éternelle. Amen !